Экономика

ООН представила прогноз численности населения Земли к 2050 годуНародные новости вчера в 15:36

Организация Объединенных Наций представила прогноз численности населения Земли к 2050 году. По данным ООН, численность населения к 2050 году достигнет отметки в 9,7 миллиарда человек. Индия к 2027 году обгонит Китай по тему роста численности населения, сообщают РИА Новости.
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с чего всё началось
«Ожидается, что до 2050 года цифра увеличится до 55 стран, в которых численность населения уменьшится на один процент или более, и почти в половине из них произойдет сокращение по меньшей мере на 10 процентов», - говорится в опубликованном докладе
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ТК Звездавчера в 14:45

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Население Земли к 2100 году достигнет 11 млрд человек

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Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году

Известиявчера в 13:27

Предсказана численность населения Земли к концу века

Lenta.ruвчера в 14:50

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РБКвчера в 14:32

ООН рассказала, сколько людей будет жить на Земле в 2050 году

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В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения

RT на русскомвчера в 18:07

В ООН опубликовали новый прогноз численности населения Земли

РИА Новостивчера в 12:55
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
Армия и оружие

Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ

Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
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Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Авто

Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа

Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Происшествия

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Обновлено в 11:18
Политика

Нетаньяху назвал будущую встречу России, США и Израиля исторической

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что планируемая в Иерусалиме встреча секретарей советов безопасности России, США и Израиля имеет "историческое" значение и важна для стабильности Ближнего Востока.
Обновлено в 11:31
Энергетика

Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Финансы

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая. Курс доллара торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.
Обновлено в 04:47
Интернет

В работе Google по всему миру произошёл сбой

В работе поисковой системы Google произошёл сбой. Об этом сообщили интернет-пользователи из ряда стран.
Обновлено в 11:43
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Футбол

«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову

По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

Обновлено в 09:40
Футбол

«Тамбов» и «Спартак» вместо Волгограда сыграют в Саранске

Первый домашний матч в сезоне-2019/20 футбольный клуб "Тамбов" проведет на "Мордовия Арена" в Саранске.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП

Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.
Обновлено в 11:59
Политика

WSJ узнала о попытке израильского агентства собрать компромат на Навального

Израильское расследовательское агентство Blue Cube пыталось собрать компромат на российского оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Политика

Меркель назвала условия снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено в 08:50
Транспорт

Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев

Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 11:25
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Музыка

Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии

Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.
Обновлено в 12:09
Футбол

Армянские футбольные клубы сыграют в ЛЧ и ЛЕ с балканскими командами

Армянские команды "Пюник" и "Алашкерт" будут играть с македонскими "Шкупи" и "Скопье", а "Бананц" потягается с сербским "Чукаричк".
Обновлено в 10:31
Гаджеты

Xiaomi привезла новые телевизоры в Россию

Обновлено в 10:58
Политика

Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса

Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Вадим Галыгин стал отцом в третий раз

Вадим Галыгин, известный по шуткам про «сумку», сегодня снова стал отцом. Его жена Ольга подарила «комедийщику» второго ребёнка.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

В Воронеже начали производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В

Производство третьего и четвертого самолетов Ил-112В начали в Воронеже, заявил гендиректор компании "Ил" Юрий Грудинин.
Обновлено в 03:30
Музыка

На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
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