Экономика
Население Земли к 2100 году достигнет 11 млрд человекТАСС 09:18
Население Земли в 2050 году составит почти 9,7 млрд человек, а к 2100 году достигнет 11 млрд и будет увеличиваться, хотя и более медленными темпами, чем предполагалось ранее. Таков общий вывод опубликованного в понедельник доклада ООН с расчетами населения мира до конца века.
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с чего всё началось
«Ожидается, что до 2050 года цифра увеличится до 55 стран, в которых численность населения уменьшится на один процент или более, и почти в половине из них произойдет сокращение по меньшей мере на 10 процентов», - говорится в опубликованном докладе.ТК Звездавчера в 14:45
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