Население Земли к 2100 году достигнет 11 млрд человекТАСС 09:18

с чего всё началось

Население Земли в 2050 году составит почти 9,7 млрд человек, а к 2100 году достигнет 11 млрд и будет увеличиваться, хотя и более медленными темпами, чем предполагалось ранее. Таков общий вывод опубликованного в понедельник доклада ООН с расчетами населения мира до конца века.

Население Земли к 2100 году достигнет 11 млрд человек

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