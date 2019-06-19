Саудовская Аравия раскритиковала доклад ООН по убийству ХашоггиRambler News Service 11:17

Ранее специальный докладчик ООН Агнес Калламар представила 100-страничный документ, в котором говорится, что есть «достоверные доказательства» того, что наследный принц Саудовской Аравии и другие высокопоставленные чиновники причастны к убийству в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги.

Футбол «Зенит» заинтересовался Кудряшовым Защитник "Истанбула" Федор Кудряшов попал в сферу интересов "Зенита".

Политика Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.

Шоу-бизнес Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева стала блондинкой К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.

Происшествия Филипп Киркоров поделился видеозаписью жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров опубликовал в своем блоге видеозапись жесткой посадки в самолете, которым возвращался из Варны в Москву.

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа» Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.

Футбол Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком» Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.

Футбол «Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Политика Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.

Авто Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 Компания Peugeot представила кроссовер Peugeot 2008 нового поколения.

Экономика Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.

Политика Россия сформировала делегацию в ПАСЕ Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.

Политика Путин провел совещание по подготовке к прямой линии В Кремле прошло совещание по подготовке к программе «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Транспорт В Воронеже перевозчики пригрозили остановить транспорт Частные перевозчики Воронежа пригрозили транспортным бойкотом, если власти в ближайшее время не примут решения о повышении стоимости проезда в городских маршрутках с 17 до 25 руб. Владельцы автобусов аргументировали свои требования ростом цен на топливо и запчасти, а ключевой датой назвали понедельник, 1 июля.

Политика Политолог Соловей сообщил об уходе из МГИМО «по политическим причинам» Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе по собственному желанию из МГИМО по «политическим причинам».

Политика Кучма назвал условие для снятия экономической блокады Донбасса Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле».

Общество СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).

Экономика Зампред Сбербанка заявил о победе над скиммингом в России Хищение денег с банковских карт при помощи скимминга в России сведено к нулю.

Политика Зеленский о здании АП: я здесь с ума сойду Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сойдёт с ума, если не переедет из старого здания президентской администрации на Банковой улице в Киеве.

Происшествия При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.