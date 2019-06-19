Политика

Саудовская Аравия раскритиковала доклад ООН по убийству ХашоггиRambler News Service 11:17

Ранее специальный докладчик ООН Агнес Калламар представила 100-страничный документ, в котором говорится, что есть «достоверные доказательства» того, что наследный принц Саудовской Аравии и другие высокопоставленные чиновники причастны к убийству в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги.
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