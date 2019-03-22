Руководство ООН сделало заявление о статусе Голанских высотREGNUM вчера в 13:45

Российская Федерация занимает принципиальную позицию по вопросу принадлежности Голанских высот Сирийской Арабской Республике. Это подтверждено резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года. Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН.

«Ситуация очень точно отражена в резолюции Совета Безопасности ООН и в резолюции Генассамблеи по этому вопросу — статус Голанских высот не изменился», — сказал Фархан Хак. Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты территорией Израиля.

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