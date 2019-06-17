ООН представила прогноз численности населения Земли к 2050 годуНародные новости вчера в 15:36

с чего всё началось

Организация Объединенных Наций представила прогноз численности населения Земли к 2050 году. По данным ООН, численность населения к 2050 году достигнет отметки в 9,7 миллиардов человек. Индия к 2027 году обгонит Китай по тему роста численности населения, сообщают РИА Новости.

ООН представила прогноз численности населения Земли к 2050 году

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Авто Объявлены цены на обновленный Subaru Outback для России Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.

Экономика Эффект от нацпроектов будет уже в этом году, заявили в Кремле Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в этом году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Зеленский прибыл с визитом в Берлин "Ночью президент Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса", - говорится в сообщении администрации в Twitter.

Общество КС уточнил основания для отказа в проведении митингов Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.

Политика Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.

Происшествия В Испании убили подростка из России Известно, что девочка проживала в Испании с матерью и 16-летним братом. Мать уехала из страны, оставив детей одних.

Хоккей Херсли покинет СКА и продолжит карьеру в другом клубе КХЛ Шведский защитник Патрик Херсли не подпишет новое соглашение с петербургским СКА, но продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Армия и оружие Создатель С-500 рассказал о работе системы в космосе Система может применяться в том числе и для борьбы с баллистическими ракетами всех типов.

Гаджеты Эльдорадо запускает собственный бренд доступной техники Hi Розничная сеть «Эльдорадо» объявила старт производства и продажи техники по доступным ценам под собственной торговой маркой Hi.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.

Происшествия Флаг СССР подняли над муниципалитетом в Швеции В Швеции над зданием муниципалитета неизвестные подняли флаг Советского Союза, передает ТАСС.

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Транспорт Депутаты предложили сделать бесплатными первые десять минут парковки В Госдуму внесен законопроект, который устанавливает единый временной интервал в десяти минут перед оплатой парковки.