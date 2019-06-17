ООН: население планеты увеличится на 2 млрд человек к 2050 годуGazeta.SPb вчера в 16:56

с чего всё началось

За 30 лет количество людей, проживающих на земле, достигнет 9,7 миллиардов человек. Об этом стало известно 17 июня. Данные содержатся в докладе Организации Объединенных Наций (ООН), посвященном глобальным демографическим изменениям.

ООН: население планеты увеличится на 2 млрд человек к 2050 году

Футбол Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.

Происшествия На бывшего замглавы СвЖД завели уголовное дело о взятке Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника СвЖД Алексея Кочнева. Его подозревают в получении взятки автомобилем.

Экономика Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.

Армия и оружие На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.

Энергетика Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Игры Nintendo выпустит мобильную Dr. Mario World в начале июля Компания Nintendo анонсировала дату выхода мобильной версии головоломки Dr. Mario World. Игра выйдет на iOS и Android 10 июля.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.

Армия и оружие Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» сменит экипаж Тихоокеанский флот завершил формирование экипажа фрегата "Маршал Шапошников", который стоит на ремонте во Владивостоке.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Экономика Valio заплатит €8 млн за нарушение правил конкуренции Окружной суд Хельсинки (Финляндия) обязал крупнейшего финского производителя молочных продуктов Valio выплатить компенсации другим предприятиям отрасли — Maitokolmio и Maitomaa — в общем объеме €8 млн.

Политика Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Энергетика С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2» Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.

Футбол УЕФА понизил категорию у Безбородова Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.

Политика В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.

Армия и оружие Перехват бомбардировщика США у границ России показали на видео Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео.

Общество КС уточнил основания для отказа в проведении митингов Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.

Политика «Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа» Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".

Политика Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.

Происшествия Более 30 человек задержаны на Сицилии по подозрению в связях с мафией На Сицилии сотрудники силового подразделения итальянского министерства финансов задержали 31 человека по подозрению в причастности к мафиозной группировке.

Футбол Агент Бэйла назвал мусором слухи о желании «Баварии» арендовать игрока Ранее СМИ сообщали, что мюнхенцы планируют арендовать 29-летнего валлийца летом в связи с уходом хавбеков Арьена Роббена и Франка Рибери .

Общество Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков 11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.

Авто АвтоВАЗ повысил качество новых Lada 4x4 В настоящее время в цехе уже функционируют пять мониторов. В дальнейшем планируется установка дополнительных.

Политика Социологи выяснили, за кого намерены голосовать новосибирцы на выборах Если говорить об узнаваемости политиков, которые заявили о готовности участия в выборах, то абсолютным лидером по этому показателю является действующий мэр города, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть – он известен 98% респондентов.

Шоу-бизнес В образе воительницы: Литвинова примерила платье-кольчугу 52-летняя Рената Литвинова появилась на публике в образе воительницы, как выразилась сама знаменитость.