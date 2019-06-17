ООН представила прогноз численности населения Земли к 2050 годуНародные новости вчера в 15:36

с чего всё началось

Организация Объединенных Наций представила прогноз численности населения Земли к 2050 году. По данным ООН, численность населения к 2050 году достигнет отметки в 9,7 миллиардов человек. Индия к 2027 году обгонит Китай по тему роста численности населения, сообщают РИА Новости.

ООН представила прогноз численности населения Земли к 2050 году

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Авто «АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.

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