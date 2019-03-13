ООН: на Украине царит «атмосфера запугивания»Газета.Ru вчера в 23:44

с чего всё началось

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН заявило, что на Украине царит "атмосфера запугивания". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад управления. По данным УВКПЧ, на фоне избирательной кампании на Украине наблюдается рост насилия со стороны крайне правых групп.

Происшествия ФСБ подала иск к «Новой газете» ФСБ подала иск к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из судебной картотеки.

Происшествия Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.

Шоу-бизнес Певица Юлия Началова находится в коме Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.

Политика ЕР исключила из партии волгоградского депутата после слов о тунеядцах Депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, назвавшего малоимущих пенсионеров "тунеядцами и алкашами", исключили из "Единой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.

Политика Совфед одобрил закон о наказании за неуважение госсимволов Предполагается ограничение доступа к информации, «выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Происшествия Самолет Дубаи - Сиэтл экстренно сел в Екатеринбурге из-за недомогания пассажира Самолет авиакомпании Emirates, летевший в Сиэтл из Дубаи, совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

Политика Палата представителей США приняла два антироссийских законопроекта Палата представителей конгресса США приняла очередные два законопроекта, направленные на противодействие России.

Общество В рейтинге комфортности проживания Вена лидирует десятый год подряд В рейтинге комфортности проживания Вена лидирует десятый год подряд Консалтинговая компания Mercer опубликовала очередной рейтинг городов мира по комфортности проживания.

Происшествия ФСБ задержала действовавших в 14 регионах подпольных торговцев оружием Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с полицейскими задержали в 14 регионах России подпольных торговцев оружием, сообщает 14 марта пресс-служба ФСБ.

Экономика Абрамович и партнеры продали акции «Норникеля» на более чем $550 млн По словам соруководителя управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Дмитрия Болясникова, сделка по продаже 1,7% акций «Норникеля» стала крупнейшим размещением акций в горно-металлургическом секторе в этом году, а также вообще крупнейшим размещением бумаг российской компании со времен ускоренного сбора заявок на акции «Магнита» в ноябре 2017 года.

Общество Отреставрированные кадры первого ядерного взрыва появились в Сети Отреставрированные кадры первого в истории ядерного взрыва появились в Сети.

Политика МИД обвинил США в создании помех для продления договора о СНВ США «вписались» в суммарное количество стратегических вооружений по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) только благодаря некорректным манипуляциям с цифрами.

Происшествия СК назвал причину самосуда над пятиклассником в Приморье Следователи установили, что основной причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало то, что сотрудники школы не помогли разрешить конфликтную ситуацию, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

Происшествия Арашукова отстранили от должности сенатора и назначили пособие Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков временно отстранен от должности в Совете Федерации по решению Басманного суда Москвы, который удовлетворил ходатайство Следственного комитета.

Политика «Газпром» отчитался о строительстве «Северного потока — 2» «На сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено около 830 километров труб — порядка 34% от общей протяженности газопровода», — уточняется в сообщении.

Шоу-бизнес Собчак вызвала Шнурова на баттл из-за стихов о ее разводе Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его стихотворение, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом и новые отношения.

Космос В ракете «Союз-ФГ» нашли две неисправности за день до запуска В ракете-носителе "Союз-ФГ", которая должна уже 14 февраля стартовать с космодрома Байконур, пришлось заменить два неисправных прибора.

Происшествия Пилоты разбившегося «Боинга» сообщали о проблемах с управлением самолётом Гендиректор авиакомпании Ethiopian Airlines утверждает, что пилоты разбившегося в воскресенье Boeing 737 MAX 8 сообщали о возникших проблемах с управлением самолётом.

Происшествия ФСБ пришла с обыском в кинологическую службу свердловского МВД Сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в центре кинологической службы Главного управления МВД России по Свердловской области.

Политика Европарламент призвал создать базу для введения санкций за кибератаки Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили в среду резолюцию, в которой содержится призыв к созданию правовой базы внутри ЕС для введения санкций в отношении ответственных за кибератаки на территории содружества.

Культура Ярмольник раскритиковал КВН за уровень юмора В последнее время уровень юмора в КВН, по словам артиста, сильно упал — запоминающихся шуток почти не бывает.

Авто Старым автомобилям бесплатно присвоят экологический класс Всю работу проведет ГИБДД вместе с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом НАМИ, составив специальную базу, которая будет содержать данные об экологических классах всех автомобилей.

Политика Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили планирует оказаться на территории Украины уже 1 апреля — на следующий день после проведения первого тура президентских выборов.

Политика Президент запустит крымские ТЭС Новые станции в Крыму могут заработать 18 марта Владимир Путин может запустить Балаклавскую и Таврическую ТЭС в Крыму во время визита на полуостров 18 марта, сообщил Reuters и подтвердили источники "Ъ".