ООН: на Украине царит «атмосфера запугивания»Газета.Ru вчера в 23:44

с чего всё началось

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН заявило, что на Украине царит "атмосфера запугивания". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад управления. По данным УВКПЧ, на фоне избирательной кампании на Украине наблюдается рост насилия со стороны крайне правых групп.

Политика Главную икону храма ВС создадут на личные средства Путина Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин передал свои деньги на создание центральной иконы храма Вооруженных сил, передает корреспондент РБК.

Происшествия Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.

Происшествия ФСБ задержала подпольных торговцев оружием В 14 регионах России задержали подпольных торговцев оружием, изъято 95 "стволов" и 3,5 тысячи патронов, сообщила ФСБ РФ.

Политика Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина» Палата представителей США одобрила законопроект, который обязывает Национальную разведку предоставлять подробный доклад о размерах доходов и имуществе президента Владимира Путина.

Происшествия Norwegian предъявит Boeing счет из-за отказа от Boeing 737 MAX 8 Авиаперевозчик Norwegian предъявит претензии американскому производителю Boeing за невозможность эксплуатировать 18 приобретенных у него самолетов Boeing 737 MAX 8.

Экономика Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).

Общество Минздрав предложил приравнять электронные сигареты к обычным В новой антитабачной концепции Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Политика В Кремле считают закон о борьбе с фейковыми новостями продуманным "Что касается позиции по этому законопроекту - вы знаете, с учетом мнений разных общественных организаций давайте все-таки дождемся момента, когда он поступит сюда, в Кремль, вот тогда уже президент заявит о своей позиции", - также сказал Песков.

Политика Британский парламент повторно отверг соглашение по Brexit Палата общин Великобритании во вторник проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем, голосование транслировали британские телеканалы.

Происшествия В Ростовской области задержаны подозреваемые в отмывании 1 млрд рублей В Ростовской области задержаны участники организованный группы лиц, которые подозреваются в выводе в теневой оборот около 1 млрд рублей, сообщила 13 марта официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Экономика Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.

Политика Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы оказывает политическое давление на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Mercer назвала самые удобные для жизни города Вена десятый год подряд заняла первое место в рейтинге Mercer, где города оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология.

Шоу-бизнес Собчак вызвала Шнурова на баттл из-за стихов о ее разводе Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его стихотворение, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом и новые отношения.

Происшествия Самолет врезался в опору освещения в Шереметьево Грузовой Boeing 747 получил повреждения при столкновении с мачтой освещения в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия В Москве уроженцы Чечни совершили нападение с ножами и травматом На западе Москвы неизвестные напали с ножами на людей в помещении шиномонтажа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Транспорт РЖД оборудуют «умной» системой информирования 68 российских вокзалов РЖД до конца 2019 года планируют оборудовать автоматической системой информирования 68 крупнейших российских вокзалов, говорится в сообщении компании.

Политика Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым, рассказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Происшествия Сергей Магин вышел из колонии, не досидев восемь месяцев Кстати, как оказалось, бывший начальник ГУЭБиПК сначала отбывал срок в Рязани, потом был этапирован в Мордовию, а в последнее время опять оказался в Рязанской области в колонии строгого режима для бывших сотрудников силовых структур в городе Скопине — в нескольких десятках километров от ИК-6, откуда на днях вышел Сергей Магин.

Общество Роскомнадзор заблокировал публикацию «Право.ru» о Магдееве По требованию Роскомнадзора, который опирался на решение суда, публикацию предлагалось удалить, в противном случае сайт был бы заблокирован.