Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человекREGNUM 16:43
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек. Такой прогноз содержится в опубликованном сегодня, 17 июня, новом докладе ООН, который посвящен глобальным демографическим изменениям.
Читать в источнике
Оценить171
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:57, Вашингтон
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске
В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
Обновлено в 17:21
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Игры
Демо Cyberpunk 2077 на E3 запускали на компьютере с Titan RTX
Стала известна конфигурация компьютера, на котором запускали демо-версию Cyberpunk 2077 на закрытом показе E3.
Обновлено в 14:22
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Алексей Гуськов рассказал об отношениях с Судзиловской и Успенской
В беседе с Борисом Корчевниковым Алексей рассказал о личных драмах, вспомнив о причинах развода с первой женой, а также прокомментировав постоянные слухи о романах с известными женщинами.
Обновлено в 11:22
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».
Обновлено в 14:31
Происшествия
В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
В США умерла дизайнер Глория Вандербилт
Дизайнер Глория Вандербилт скончалась в США в возрасте 95 лет. Она умерла в своем доме в окружении близких и семьи, сообщает CNN.
Обновлено в 13:04
Технологии
Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Гаджеты
Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов
Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено в 16:46
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В районе Речного вокзала в Москве локализовали пожар на складе
Пожарные локализовали возгорание склада в районе Речного вокзала на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Политика
Макрон призвал не допустить выхода России из Совета Европы
Франция выступает против выхода России из Совета Европы, такой шаг может негативно сказаться на всех, кто видит в этой организации средство защиты своих прав, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Обновлено в 13:42
Происшествия
«Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова»
Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.
Обновлено в 11:15
Общество
Около 1600 человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
На согласованный властями Москвы митинг, проходящий под лозунгом «Закон и справедливость для всех», вышли порядка 1600 человек.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Журнал Times сообщил об осквернении кладбища британских солдат в Крыму.
Обновлено в 15:53
Политика
Подготовлены правила маршрутизации трафика в случае угроз Рунету
Роскомнадзор подготовил правила маршрутизации интернет-трафика в случае возникновения угроз безопасности и работоспособности российского сегмента Интернета (Рунета).
Обновлено в 16:23
Гаджеты
Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет
Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Футбол
Формула чемпионата России по футболу может измениться
Новый сезон в Российском футболе стартует 14 юля. Чемпионат страны пройдет по традиционной формуле при 16 командах-участницах.
Обновлено в 11:28
Авто
Введение новых правил автотюнинга отложено на год
Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:12
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
РФ снизила вложения в гособлигации США на 1,6 млрд долларов
Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов на 1,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес
Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро
Обновлено в 16:36