ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человекREGNUM 16:43

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек. Такой прогноз содержится в опубликованном сегодня, 17 июня, новом докладе ООН, который посвящен глобальным демографическим изменениям.

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

Экономика Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Происшествия Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.

Происшествия После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ 12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.

Игры Демо Cyberpunk 2077 на E3 запускали на компьютере с Titan RTX Стала известна конфигурация компьютера, на котором запускали демо-версию Cyberpunk 2077 на закрытом показе E3.

Происшествия Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.

Шоу-бизнес Алексей Гуськов рассказал об отношениях с Судзиловской и Успенской В беседе с Борисом Корчевниковым Алексей рассказал о личных драмах, вспомнив о причинах развода с первой женой, а также прокомментировав постоянные слухи о романах с известными женщинами.

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

Футбол Семак стал гостем «Вечернего Урганта» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».

Шоу-бизнес В США умерла дизайнер Глория Вандербилт Дизайнер Глория Вандербилт скончалась в США в возрасте 95 лет. Она умерла в своем доме в окружении близких и семьи, сообщает CNN.

Технологии Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).

Гаджеты Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.

Общество BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.

Политика Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.

Происшествия В районе Речного вокзала в Москве локализовали пожар на складе Пожарные локализовали возгорание склада в районе Речного вокзала на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Политика Макрон призвал не допустить выхода России из Совета Европы Франция выступает против выхода России из Совета Европы, такой шаг может негативно сказаться на всех, кто видит в этой организации средство защиты своих прав, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Происшествия «Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова» Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.

Общество Около 1600 человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова На согласованный властями Москвы митинг, проходящий под лозунгом «Закон и справедливость для всех», вышли порядка 1600 человек.

Политика Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон Журнал Times сообщил об осквернении кладбища британских солдат в Крыму.

Политика Подготовлены правила маршрутизации трафика в случае угроз Рунету Роскомнадзор подготовил правила маршрутизации интернет-трафика в случае возникновения угроз безопасности и работоспособности российского сегмента Интернета (Рунета).

Гаджеты Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.

Футбол Формула чемпионата России по футболу может измениться Новый сезон в Российском футболе стартует 14 юля. Чемпионат страны пройдет по традиционной формуле при 16 командах-участницах.

Авто Введение новых правил автотюнинга отложено на год Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык» Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.