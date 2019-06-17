ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человекREGNUM 16:43

с чего всё началось

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек. Такой прогноз содержится в опубликованном сегодня, 17 июня, новом докладе ООН, который посвящен глобальным демографическим изменениям.

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

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Шоу-бизнес Бари Алибасов выписан из больницы Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.

Происшествия Директора Фонда кино избили в Москве Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Технологии CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли Потепление приведет к тому, что уже в конце нынешнего века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.

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Политика Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.

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