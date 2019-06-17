ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человекREGNUM 16:43

с чего всё началось

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек. Такой прогноз содержится в опубликованном сегодня, 17 июня, новом докладе ООН, который посвящен глобальным демографическим изменениям.

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

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