Экономика

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человекREGNUM вчера в 16:43

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек. Такой прогноз содержится в опубликованном сегодня, 17 июня, новом докладе ООН, который посвящен глобальным демографическим изменениям.
Читать в источнике
Обсудить5
с чего всё началось
«Ожидается, что до 2050 года цифра увеличится до 55 стран, в которых численность населения уменьшится на один процент или более, и почти в половине из них произойдет сокращение по меньшей мере на 10 процентов», - говорится в опубликованном докладе
.
ТК Звездавчера в 14:45

Подробнее о событии

ООН прогнозирует сокращение населения России к 2050 году в среднем до 136 миллионов человек

Эхо Москвывчера в 21:06

В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения

RT на русскомвчера в 18:07

В ООН опубликовали новый прогноз численности населения Земли

РИА Новостивчера в 12:55

России предсказали сокращение населения до 100 миллионов

Lenta.ruвчера в 16:11

ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн

РБКвчера в 14:36

Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году

Известиявчера в 13:27

В ООН заявили, что население планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек

ТАССвчера в 15:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже

Обновлено вчера в 23:29
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:45
Культура

Азиза заявила, что Тальков хотел свести ее с криминальным авторитетом

Певица Азиза почти 30 лет назад пережила трагедию. Тогда 6 октября 1991 год перед выходом на сцену был убит кумир 90-х певец Игорь Тальков.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено вчера в 12:25
Общество

Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз

Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие

Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море

Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено вчера в 05:34
Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией

Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

В Подмосковье тренера обвинили в развращении 8-летней школьницы

Тренеру по легкой атлетики из подмосковного Щелкова предъявлено обвинение в надругательстве над 8-летней девочкой.
Обновлено вчера в 11:29
Футбол

Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки

Обновлено вчера в 20:50
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:42
Политика

Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»

Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

В Охотском море спасли семью с ребёнком на надувной лодке

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.
Обновлено вчера в 21:35
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Политика

Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы

Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга Путина

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение рейтинга президента России Владимира Путина .
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса

В Новосибирском аэропорту проблемы с самолетом вызвали бунт среди пассажиров.
Обновлено вчера в 17:52
Авто

Названы самые капризные современные двигатели

Обновлено вчера в 08:36
Политика

Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие

США пошлют тысячу военных на Ближний Восток

США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 21:55
Спорт

Зеппельт — о скандале в Чувашии: допинговая культура не поменялась

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал информацию о том, что 33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес

CNN: умерла дизайнер Глория Вандербилт

Дизайнер, артистка и известная в США светская персона Глория Вандербилт ушла из жизни в понедельник в возрасте 95 лет.
Обновлено вчера в 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное