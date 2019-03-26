Политика
ООН: Евросоюз страдает от санкций больше, чем РоссияОбщественная служба новостей 10:25
Европейский союз теряет больше России из-за обоюдных санкций. Об этом в интервью РИА Новости заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
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с чего всё началось
Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем понесенный Россией ущерб от санкций ЕС, заявил в интервью РИА Новости спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.РИА Новости08:26
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Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
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