Политика
ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем РоссияRT на русском 09:18
Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
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Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем понесенный Россией ущерб от санкций ЕС, заявил в интервью РИА Новости спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.РИА Новости08:26
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