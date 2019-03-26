ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем РоссияRT на русском 09:18

Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем понесенный Россией ущерб от санкций ЕС, заявил в интервью РИА Новости спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

с чего всё началось

Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия

Политика В МВД задумались о лишении наркозависимых водительских прав Замглавы МВД Игорь Зубов рассказал, что в ведомстве рассматривают возможность лишить людей с наркозависимостью возможности водить автомобили.

Политика США расширили санкционные списки против Ирана В США ввели новые санкции в отношении физических лиц и организаций Ирана. Об этом сообщает минфин страны.

Шоу-бизнес Началова сводила концы с концами, рассказал промоутер Промоутер звезд шоу-бизнеса Сергей Лавров рассказал, что российская певица Юлия Началова, ушедшая из жизни 16 марта, в последнее время испытывала серьезные финансовые трудности.

Политика Мадуро заявил о новых попытках дестабилизации Венесуэлы Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о новых попытках дестабилизации ситуации в стране из-за отключения электричества.

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Политика Россия «временно отключит» Интернет Россия в ближайшие несколько недель планирует провести испытания по отключению страны от глобальной мировой интернет-сети.

Происшествия Прокурор требует для Гайзера 21 год колонии Государственное обвинение попросило приговорить к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера по делу о коррупции.

Хоккей Кузнецов отреагировал на оскорбления Дона Черри Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отреагировал на оскорбления в своей адрес со стороны известного телевизионного эксперта Дона Черри.

Политика В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.

Космос Израильский лунный зонд показал восход Солнца над Землей Команда миссии первого израильского посадочного лунного аппарата показала ряд снимков нашей планеты и анимацию восхода Солнца над Землей.

Энергетика Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.

Энергетика Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.

Армия и оружие Американские военные закрыли доступ к жителям лагеря «Рукбан» Командование американских войск в зоне Эт-Танф в Сирии закрыло доступ к жителям лагеря Рукбан для мониторинга и оценки обстановки, говорится в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

Финансы Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72% Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.

Религия РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30» Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Происшествия Суд продлил арест сенатора Арашукова Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».

Здоровье Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Футбол «Барселона» интересуется Промесом Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны».

Авто FAW готовится к выходу на рынок кроссовера Xenia R8 Китайская компания в скором времени объявит о начале продаж нового кроссовера Xenia R8.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор в своем Twitter объявил о завершении карьеры в MMA.

Футбол Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.

Армия и оружие Источник объяснил визит российских военных в Венесуэлу Источник объяснил, что в этом визите «нет ничего загадочного» — военные прибыли для того, чтобы принять участие в «двусторонних консультациях».

Авто «АвтоВАЗ» модернизирует свой внедорожник Lada 4х4 Российский автогигант в скором времени запустит в продажу модернизированную версию своего внедорожника Lada 4х4.