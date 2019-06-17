Экономика
В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населенияRT на русском вчера в 18:07
К концу XXI века численность мирового населения может достичь 11 млрд человек. При этом растёт число стран, население которых сокращается, следует из нового доклада ООН. Согласно представленным данным, Индия может уже в 2027 году обогнать Китай и стать мировым лидером по количеству жителей.
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с чего всё началось
«Ожидается, что до 2050 года цифра увеличится до 55 стран, в которых численность населения уменьшится на один процент или более, и почти в половине из них произойдет сокращение по меньшей мере на 10 процентов», - говорится в опубликованном докладе.ТК Звездавчера в 14:45
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Экономика
Власти внесли проект об отмене репатриации экспортной выручки
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Обновлено в 01:18
Футбол
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
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Энергетика
С датским регулятором проведут консультации по «Северному потоку — 2»
Зампредседателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что оператор проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время проведёт консультации с Датским энергетическим агентством по поводу заявок на строительство.
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Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Политика
Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС
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Обновлено вчера в 22:42
Музыка
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У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
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Обновлено в 02:12
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Здоровье
Власти Крыма решили заменить 50 фельдшерско-акушерских пунктов
Правительство Крыма направит 1 млрд рублей на замену и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и лабораторий.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Названы новые способы обмана автомобилистов
На колесо оставленного на парковке автомобиля мошенники могут надеть кодовый или обычный замок.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Экономика
Fitch снизило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,2%
Рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,2% с 1,5%, говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO).
Обновлено вчера в 09:11
ЖКХ
Еще одной категории граждан разрешили не платить за капремонт
С сегодняшнего дня вступил в силу закон, который разрешает Героям СССР, России, полным кавалерам ордена Славы и совместно проживающим с ними членам семей не платить взносы за капитальный ремонт жилья.
Обновлено в 03:54
Общество
Кузнецова: Число пропавших детей в России уменьшилось на треть
За последние пять лет число потерявшихся детей в России сократилось почти на треть, заявила 18 июня уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:05
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
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Обновлено вчера в 05:34
Шоу-бизнес
Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра
Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04
Авто
В России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом
Land Rover дал старт новому проекту "Несокрушимые", в рамках которого компания разыскала владельцев внедорожников марки с пробегом свыше 500 000 км. В России отобрали пять героев, и первым стал Сергей Трофименко с "миллионником" Land Rover Discovery.
Обновлено в 01:33
Технологии
Facebook запустил сайт приложения для своей криптовалюты
На сайте сообщается, что приложение Calibra предназначено для работы с новой криптовалютой Libra.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Финляндии мошенники сбывают купюры российского «Банка приколов»
Зафиксировано несколько случаев, когда люди пытались расплатиться фальшивыми деньгами. Полиция Финляндии начала расследование.
Обновлено в 04:42
Общество
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Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском
Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, который является президентом Франции, заявил о том, что правительство Украины не готово на прямые переговоры с Луганском и Донецком, но готовы общаться в «минском» формате на тему прекращения ведения огня, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
Сбербанк подключил сотового оператора к системе мгновенных переводов
Мгновенные переводы наличными по номеру телефона на карту Сбербанка стали доступны в сети салонов МТС, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Крупный пожар произошел на складе в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании двухэтажного металлического ангара на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
Обновлено в 04:47
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Forbes назвал самые дорогие землевладения России
Самым дорогим землевладением в России оказался "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева стоимостью 68,5 млрд руб. Он занимает 649 тыс. га и принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Полиция вернула шесть похищенных икон из храма в Кривцах
Четверо злоумышленников вскрыли замок входной двери в храме, отключили сигнализацию и, повредив резные колонны 18 века, выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм.
Обновлено вчера в 23:05