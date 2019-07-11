Происшествия
ОНК: замглавы ПФР признал вину в получении взятки и подал в отставкуТАСС 15:56
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, он признал вину в получении взятки. Об этом ТАСС в четверг сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
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