Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братомРБК 18:24
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.
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с чего всё началось
Пресненский суд 8 мая приговорил А.Кокорина и его брата К.Кокорина к одному году шести месяцам колонии каждого, а полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам лишения свободы каждого.Агентство Москва10:27
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