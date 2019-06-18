ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братомРИА Новости 15:47

Пресненский суд 8 мая приговорил А.Кокорина и его брата К.Кокорина к одному году шести месяцам колонии каждого, а полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам лишения свободы каждого.

с чего всё началось

По словам Мельникова, члены ОНК посетили СИЗО "Бутырка". "Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом", — сказал Мельников. Он отметил, что просьба не противоречит закону и по сложившейся практике братьев помещают даже в один отряд в исправительной колонии.

ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом

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