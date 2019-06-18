Происшествия

ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братомРИА Новости 15:47

По словам Мельникова, члены ОНК посетили СИЗО "Бутырка". "Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом", — сказал Мельников. Он отметил, что просьба не противоречит закону и по сложившейся практике братьев помещают даже в один отряд в исправительной колонии.
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с чего всё началось

ФСИН: А.Кокорина и П.Мамаева отправят по этапу поездом в ближайшую колонию

Пресненский суд 8 мая приговорил А.Кокорина и его брата К.Кокорина к одному году шести месяцам колонии каждого, а полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам лишения свободы каждого.
Агентство Москва10:27

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Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Life.ru17:18

ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом

РИА Новости15:47

Кокорина и Мамаева этапируют через 1-2 недели

Спорт-Экспрессвчера в 13:48

Футболисты А.Кокорин и П.Мамаев активно занимаются спортом в СИЗО «Бутырка»

Агентство Москва11:57

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Матч ТВ11:33

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Sportbox.RU11:33

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Газета.Ru15:41
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Общество

За мусор на участке у собственника хотят изымать землю

Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Сергей Шойгу объявил о скором получении военными лазерного оружия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Вооруженные силы России получат в скором времени в распоряжение новое вооружение, которое не имеет аналогов.
Обновлено в 11:20
Общество

Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте

18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Футбол

Капитан «Аякса» Де Лигт отказал «Барселоне»

Капитан "Аякса" Маттейс Де Лигт не станет игроком "Барселоны". Переговоры чемпионов Испании с представителями футболиста завершены.
Обновлено в 16:27
Политика

Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»

Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

Обновлено в 17:19
Армия и оружие

Ракеты ЗРК С-500 смогут действовать за пределами атмосферы

Именно возможность заатмосферной работы ракет ЗРК С-500 делает «Прометей» по-настоящему уникальным комплексом, предназначенным для противовоздушной и противоракетной борьбы.
Обновлено в 06:22
Гаджеты

HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа

Модельный ряд включает принтеры HP Neverstop Laser 1000a и беспроводной Neverstop Laser 1000w и МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a и беспроводной Neverstop Laser MFP 1200w.
Обновлено в 14:49
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Авто

Новую Toyota Supra раскупили в России за 4 часа

В России практически мгновенно раскупили все новые Toyota Supra. С момента открытия продаж до полного Sold Out прошло всего 4 часа.
Обновлено в 16:27
Общество

Ректор РУДН прокомментировал переход вуза в топ-400 рейтинга QS

Всего в рейтинг вошли 25 российских вузов. РУДН укрепил позиции в мировом рейтинге лучших университетов планеты QS, заняв 392-е место.
Обновлено в 17:19
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Космос

Россия планирует создать сверхтяжелую ракету без зарубежного участия

Россия будет создавать ракету-носитель сверхтяжелого класса без участия зарубежных стран, заявил заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже — 2019" во вторник.
Обновлено в 09:21
Футбол

Дуглас Коста может перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может стать игроком «ПСЖ».
Обновлено в 14:11
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Наука

В результате одомашнивания у собак появились подвижные брови грусти

Именно в процессе эволюции собаки обзавелись особой мышцей для эмоционального воздействия на человека и научились манипулировать людьми.
Обновлено в 16:42
Кино

Павел Лунгин получил приз фестиваля «Зеркало» за вклад в киноискусство

Обновлено в 15:17
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Происшествия

Цыгане из Чемодановки не переедут в Волгоградскую область

Обновлено в 13:33
Политика

Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено в 15:31
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина

Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Мужчина госпитализирован после возгорания двух частных домов в ТиНАО

Пожар на площади 200 кв. м произошел в двух частных домах в ТиНАО, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.
Обновлено в 16:38
Политика

Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню

Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено в 14:38
Общество

В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева

По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».
Обновлено в 15:21
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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