Общество

ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленноГазета.Ru 02:44

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома. Соответствующее предложение организация направила в Министерство труда и социальной защиты, сообщили "Известиям" в ведомстве.
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с чего всё началось

Не приходя в здание: россиянам разрешат иногда работать из дома

Штатным сотрудникам предложили разрешить время от времени работать удаленно. С такой рекомендацией в адрес Министерства труда и социальной защиты обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).
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