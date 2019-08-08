Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленноГазета.Ru 02:44
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома. Соответствующее предложение организация направила в Министерство труда и социальной защиты, сообщили "Известиям" в ведомстве.
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с чего всё началось
Штатным сотрудникам предложили разрешить время от времени работать удаленно. С такой рекомендацией в адрес Министерства труда и социальной защиты обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).Известиявчера в 17:01
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