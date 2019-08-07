Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленноИзвестия вчера в 15:00
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
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с чего всё началось
Штатным сотрудникам предложили разрешить время от времени работать удаленно. С такой рекомендацией в адрес Министерства труда и социальной защиты обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).Известиявчера в 17:01
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
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