Общество

ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленноИзвестия вчера в 15:00

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
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с чего всё началось

Не приходя в здание: россиянам разрешат иногда работать из дома

Штатным сотрудникам предложили разрешить время от времени работать удаленно. С такой рекомендацией в адрес Министерства труда и социальной защиты обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Известиявчера в 17:01

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В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать из дома

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Россиянам разрешат выполнять свои рабочие обязанности удаленно

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«Известия»: ОНФ рекомендует Минтруду закрепить понятие «временная удаленная работа»

ТАССвчера в 20:58

Не приходя в здание: россиянам разрешат иногда работать из дома

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
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