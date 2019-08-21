с чего всё началось

Южнокорейские семьи продолжают наращивать объёмы кредитования. Причём темпы значительно опережают экономический рост, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные центробанка.

Авто Volkswagen отзывает в России 2,5 тыс. автомобилей 29 июля сообщалось, что Volvo отзывает в России 4473 автомобиля моделей XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country из-за вероятности возгорания двигателя.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.

Армия и оружие В ДНР сообщили о подрыве группы украинских диверсантов на минном поле Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины в среду вечером попыталась приблизиться к позициям подразделений Донецкой народной республики, но в темноте вышла на минное поле.

Политика Историк объяснил «демонизацию» пакта Молотова-Риббентропа в Прибалтике Власти стран Прибалтики демонизируют советско-германский договор 1939 года о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа) для обоснования своей легитимности, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

Политика На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций» Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

Технологии Шесть из десяти компаний применят ИИ в бизнесе Инструменты ИИ позволят повысить эффективность бизнеса и снизить затраты, считает треть опрошенных.

Политика Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь стать членом G8 только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Общество В Крыму нашли христианский храм Х века «Раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века», — пояснил ученый.

Армия и оружие Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа "Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.

Общество Умер академик РАН Сергей Федотов Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.

Гаджеты Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.

Армия и оружие Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия В Пентагоне назвали сроки получения США гиперзвукового оружия. об этом сообщает телеканал Fox News.

Музыка Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".

Здоровье Чем грозит нехватка витамина D, выяснили учёные Учёные из Мичиганского университета выяснили, что нехватка витамина D грозит развитием депрессии.

Политика Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.

Экономика Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Хоккей Билл Герин стал новым генменеджером «Миннесоты» «Миннесота» назначила Билла Герина на пост генерального менеджера. Герин стал четвертым генменеджером в истории «Уайлд».

Здоровье 5 мер, которые защищают от потери когнитивных навыков Исследователи считают, что когнитивные нарушения, из-за которых людям диагностировали болезнь Альцгеймера, были спровоцированы принимавшимися лекарствами.