Экономика
Долг домохозяйств в Южной Корее растёт угрожающими темпамиREGNUM 07:54
Южнокорейские семьи продолжают наращивать объёмы кредитования. Причём темпы значительно опережают экономический рост, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные центробанка.
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с чего всё началось
Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» провели анализ данных Центробанка, других открытых источников и обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств (семей).Общероссийский Народный Фронт05:30
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