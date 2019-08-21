Экономика

Долг домохозяйств в Южной Корее растёт угрожающими темпамиREGNUM 07:54

Южнокорейские семьи продолжают наращивать объёмы кредитования. Причём темпы значительно опережают экономический рост, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные центробанка.
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с чего всё началось
Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» провели анализ данных Центробанка, других открытых источников и обновили карту
 кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств (семей).
Общероссийский Народный Фронт05:30

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ОНФ: кредитная задолженность граждан выросла более чем на 20%

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Долг домохозяйств в Южной Корее растёт угрожающими темпами

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Регион оказался во второй группе по тяжести кредитной нагрузки на жителей

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Уровень закредитованности семей не изменился с начала года, заявили в ОНФ

РИА Новости04:15
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Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Обновлено в 04:54
Общество

В Крыму нашли христианский храм Х века

«Раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века», — пояснил ученый.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа

"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество

«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете

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Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
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Королевский дом Дании назвал неожиданностью перенос визита Трампа

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Общество

Умер академик РАН Сергей Федотов

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
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В Пентагоне назвали сроки получения США гиперзвукового оружия. об этом сообщает телеканал Fox News.
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Не менее 35 пассажиров рейса в Мадрид пострадали при турбулентности

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Учёные из Мичиганского университета выяснили, что нехватка витамина D грозит развитием депрессии.
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Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
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Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
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Пилот погиб при падении вертолета в Вологодской области

В результате падения вертолета, погиб пилот 1976-го года рождения.
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Билл Герин стал новым генменеджером «Миннесоты»

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Макрон анонсировал тему переговоров с Путиным во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах.
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