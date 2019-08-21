Кредитная задолженность граждан за последние 12 месяцев выросла на 22% и составила 286,8 тыс. рублей на домохозяйство. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта ОНФ «За права заемщиков».В первом полугодии 2019 года кредитная задолженность граждан составила 16,19 трлн рублей.

ОНФ: кредитная задолженность граждан выросла более чем на 20%

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