Экономика

ОНФ: кредитная задолженность граждан выросла более чем на 20%Банки.ру вчера в 15:37

Кредитная задолженность граждан за последние 12 месяцев выросла на 22% и составила 286,8 тыс. рублей на домохозяйство. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта ОНФ «За права заемщиков».В первом полугодии 2019 года кредитная задолженность граждан составила 16,19 трлн рублей.
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