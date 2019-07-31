Экономика
OMV в I полугодии профинансировала «Северный поток-2» на 88 млн евроВестник Кавказа 02:18
На финансирование строительства газопровода "Северный поток-2" во втором квартале нынешнего года австрийская нефтегазовая компания OMV направила 44 млн евро. В первом полугодии OMV, которая является партнером "Газпрома" по "Северному потоку-2", на финансирование проекта выделила 88 млн евро.
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