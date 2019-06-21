Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в МосквеГазета.Ru 16:43
В Москве прошли задержания в общественном пространстве "Яма". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, сотрудники ОМОНа задержали людей с открытыми бутылками с алкогольными напитками.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:22, Вашингтон
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Обновлено в 14:44
Политика
США обвинили Россию в притеснении «Свидетелей Иеговы»
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в притеснении членов религиозной группы «Свидетели Иеговы» (организация запрещена на территории России), передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:45
Футбол
Сборная Египта обыграла команду Зимбабве в матче открытия Кубка Африки
Футболисты сборной Египта обыграли команду Зимбабве в матче открытия домашнего Кубка африканских наций.
Обновлено в 18:14
Политика
В Тбилиси протестуют после выступления россиян в парламенте
Обновлено вчера в 15:23
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список
Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Русскоязычные жители Испании собирают деньги на похороны погибшей девочки
Русскоязычное сообщество Испании собирает деньги на оплату похорон погибшей в Испании несовершеннолетней гражданки России.
Обновлено в 17:31
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 04:44
Происшествия
Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора
В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:46
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Спорт
В Минске открылись Европейские игры-2019
Обновлено в 18:02
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Захарова назвала происходящее в Грузии кошмарной провокацией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала происходящее в Грузии.
Обновлено в 05:36
Экономика
S&P: кредитоспособность «Уралсиба» и НФК остается без изменений после смерти мажоритарного акционера
Недавняя смерть мажоритарного акционера банка «Уралсиб» («В/В» со «стабильным» прогнозом) и банка «Национальная Факторинговая Компания» («В/В» со «стабильным» прогнозом) Владимира Когана не повлияет на кредитоспособность этих финансовых организаций.
Обновлено в 14:59
Общество
Министр просвещения Ольга Васильева объяснила, как считали потери в Великой Отечественной
Ольга Васильева, автор нескольких монографий, посвященных Великой Отечественной войне, уверена - самая точная цифра потерь Советского Союза в войне - 26,6 млн человек.
Обновлено в 18:07
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено в 17:40
Экономика
Минкомсвязь перезапускает созданный 1,5 года назад Фонд развития IT
Фонд развития IT был создан в начале 2017 года еще при прежнем главе министерства Николае Никифорове.
Обновлено в 11:25
Происшествия
На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие
Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Гаджеты
Компания Huawei представила новый процессор Kirin 810
Китайская компания Huawei представила новый процессор Kirin 810, созданный по 7-нанометровому технологическому процессу, аналогично Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 или Kirin 980.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
ЖКХ
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Общество
В Сосново жители взбунтовались против новых верёвок-сушилок. Они хотят старые кусты, а власти говорят о заботе
Жители поселка не могут договориться с властями по поводу благоустройства придомовой территории в Приозерском районе Ленобласти.
Обновлено в 14:59