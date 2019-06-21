Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в МосквеГазета.Ru 16:43

В Москве прошли задержания в общественном пространстве "Яма". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, сотрудники ОМОНа задержали людей с открытыми бутылками с алкогольными напитками.
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Полиция задерживает молодежь за распитие алкоголя на Хохловской площади

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ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

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20 человек задержаны за распитие алкоголя на Хохловской площади в Москве

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Накануне вечером на Хохловской площади ОМОНовцы снова задерживали посетителей общественного пространства «Яма»

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В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

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В Москве ОМОН задержал нескольких посетителей общественного пространства «Яма»

Дождь15:21

В «Яму» в центре Москвы пришли полиция и «Лев против», произошли задержания

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Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
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Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова

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Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
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В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
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В Петербурге продолжается сбор подписей в поддержку Александра Беглова, который пошел на выборы губернатора как самовыдвиженец.
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Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

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Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

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ЦСКА договорился о трансфере хорватского защитника Шарлии

Центрбек хорватского «Славен Белупо» Звонимир Шарлия, скорее всего, продолжит карьеру в ЦСКА.
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Ургант получил леща от Поперечного

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Раскрыты доходы Медведевой и Загитовой

Авторы статьи пришли к выводу, что за полгода на рекламе в соцсети Медведева могла заработать 2,8 млн рублей, Загитова — 4 млн Впрочем, расценки на рекламу в Instagram у спортсменок могут быть в разы ниже с учётом активности их аудитории.
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Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС

Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.
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