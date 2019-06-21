ОМОН задержал посетителей «Ямы» в МосквеГазета.Ru вчера в 16:43

В Москве прошли задержания в общественном пространстве "Яма". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, сотрудники ОМОНа задержали людей с открытыми бутылками с алкогольными напитками.

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Происшествия Ростов заволокло дымом из-за горящей под Аксаем травы Утром в субботу, 22 июня жители Ростова пожаловались на сильный запах гари, а улицы города заволокло дымом.

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