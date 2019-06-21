Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в МосквеГазета.Ru 16:43
В Москве прошли задержания в общественном пространстве "Яма". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, сотрудники ОМОНа задержали людей с открытыми бутылками с алкогольными напитками.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:03, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
Обновлено в 02:31
Общество
Названа смертельная опасность долгого рабочего дня
Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:22
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено в 21:35
Политика
Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Наука
Оказывается, нарвалы и белухи могут скрещиваться
Недавно стало понятно, что, несмотря на разделение на два вида между нарвалами и белухами еще пять миллионов лет назад, представителей этих видов продолжали скрещиваться между собой какое-то время.
Обновлено в 03:28
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Обновлено в 21:04
Общество
В Таиланде курение дома посчитали бытовым насилием
Законодатели посчитали, что курение в домашних условиях может привести к ухудшению здоровья и социальным проблемам членов семьи, а потому считается бытовым насилием.
Обновлено в 22:25
Армия и оружие
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено в 20:28
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Общество
В мире отмечают день летнего солнцестояния
Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
Обновлено в 09:51
Политика
Жителей Тбилиси расстроило решение РФ о приостановке турпотока
Жителей столицы Грузии, работа которых связана с обслуживанием туристов, расстроило решение РФ о приостановке турпотока.
Обновлено в 22:11
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено в 18:14
Космос
Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС
Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес
Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова
Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.
Обновлено в 17:47
Политика
Массовая депортация нелегальных мигрантов из США начнется 23 июня
По сведениям The Washington Post, иммиграционная таможенная полиция поведет эту операцию в 10 городах США, она затронет около 2 тысяч семей мигрантов.
Обновлено в 19:08
Шоу-бизнес
Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
Обновлено в 15:27
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина.
Обновлено в 22:20
Экономика
Специалисты зафиксировали снижение трат россиянок на «пляжный набор»
Траты россиянок на минимально необходимый набор для пляжного отдыха снизились на 5% (5,5 тысяч рублей).
Обновлено в 21:09
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Общество
Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.
Обновлено в 14:09
Здоровье
Глава Бурятии: «Трутнев выделил нам еще 400 миллионов»
Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался о состоявшемся сегодня очередном заседании подкомиссии по развитию Дальнего Востока.
Обновлено в 10:15
Спорт
Трусова научила звёздного японского фигуриста Уно своей фишке
Российская фигуристка Александра Трусова разместила в «Инстаграме» видео совместной тренировки с серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 японцем Сёма Уно.
Обновлено в 17:49
Хоккей
Перешедший в «Ванкувер» Подколзин охарактеризовал стиль игры
Обновлено в 22:30
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено в 22:22
Общество
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено в 21:13
Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
В Челябинской области в городе Сатка произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Обновлено в 18:30
Политика
Путин объяснил высокие зарплаты чиновников
Президент РФ Владимир Путин не видит смысла понижать зарплаты чиновникам, так как это приведет к нехватке квалифицированных кадров.
Обновлено вчера в 07:22