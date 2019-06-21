Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в МосквеГазета.Ru 16:43

В Москве прошли задержания в общественном пространстве "Яма". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, сотрудники ОМОНа задержали людей с открытыми бутылками с алкогольными напитками.
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Накануне вечером на Хохловской площади ОМОНовцы снова задерживали посетителей общественного пространства «Яма»

Эхо Москвы18:07

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Газета.Ru16:43

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

РИА Новости16:10

Полиция задерживает молодежь за распитие алкоголя на Хохловской площади

ТАСС16:23

20 человек задержаны за распитие алкоголя на Хохловской площади в Москве

Интерфакс16:40

В Москве ОМОН задержал нескольких посетителей общественного пространства «Яма»

Дождь15:21

В «Яму» в центре Москвы пришли полиция и «Лев против», произошли задержания

Медиазона15:17
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Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

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Общество

Названа смертельная опасность долгого рабочего дня

Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:22
Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено в 21:35
Политика

Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Наука

Оказывается, нарвалы и белухи могут скрещиваться

Недавно стало понятно, что, несмотря на разделение на два вида между нарвалами и белухами еще пять миллионов лет назад, представителей этих видов продолжали скрещиваться между собой какое-то время.
Обновлено в 03:28
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Обновлено в 21:04
Общество

В Таиланде курение дома посчитали бытовым насилием

Законодатели посчитали, что курение в домашних условиях может привести к ухудшению здоровья и социальным проблемам членов семьи, а потому считается бытовым насилием.
Обновлено в 22:25
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

Обновлено в 21:18
Армия и оружие

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено в 20:28
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Общество

Австралийку не выпустили с острова Бали из-за пятна в паспорте

Обновлено в 16:42
Общество

В мире отмечают день летнего солнцестояния

Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
Обновлено в 09:51
Политика

Жителей Тбилиси расстроило решение РФ о приостановке турпотока

Жителей столицы Грузии, работа которых связана с обслуживанием туристов, расстроило решение РФ о приостановке турпотока.
Обновлено в 22:11
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет

В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено в 18:14
Космос

Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС

Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес

Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова

Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.
Обновлено в 17:47
Политика

Массовая депортация нелегальных мигрантов из США начнется 23 июня

По сведениям The Washington Post, иммиграционная таможенная полиция поведет эту операцию в 10 городах США, она затронет около 2 тысяч семей мигрантов.
Обновлено в 19:08
Шоу-бизнес

Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
Обновлено в 15:27
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина.
Обновлено в 22:20
Экономика

Специалисты зафиксировали снижение трат россиянок на «пляжный набор»

Траты россиянок на минимально необходимый набор для пляжного отдыха снизились на 5% (5,5 тысяч рублей).
Обновлено в 21:09
Политика

Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Общество

Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.
Обновлено в 14:09
Здоровье

Глава Бурятии: «Трутнев выделил нам еще 400 миллионов»

Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался о состоявшемся сегодня очередном заседании подкомиссии по развитию Дальнего Востока.
Обновлено в 10:15
Спорт

Трусова научила звёздного японского фигуриста Уно своей фишке

Российская фигуристка Александра Трусова разместила в «Инстаграме» видео совместной тренировки с серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 японцем Сёма Уно.
Обновлено в 17:49
Хоккей

Перешедший в «Ванкувер» Подколзин охарактеризовал стиль игры

Обновлено в 22:30
Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено в 22:22
Общество

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено в 21:13
Происшествия

В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме

В Челябинской области в городе Сатка произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Обновлено в 18:30
Политика

Путин объяснил высокие зарплаты чиновников

Президент РФ Владимир Путин не видит смысла понижать зарплаты чиновникам, так как это приведет к нехватке квалифицированных кадров.
Обновлено вчера в 07:22
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