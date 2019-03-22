Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсииDaily 04:53
В Челябинске ОМОН и полиция ворвались с обыском к 58-летнему военному пенсионеру Сергею Зарубе. Его обвинили в незаконном получении доплаты к пенсии в 1,5 тысячи рублей в месяц.
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с чего всё началось
После обыска Сергея Зарубу фактически принудительно увезли в полицию, где впервые допросили и разъяснили суть претензий, из-за которых его брали как бандита-рецидивиста: он незаконно получал от государства доплату в размере 1,5 тыс. рублей в месяц, похитив таким образом 22 тыс. рублей.Znak.comвчера в 09:28
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В Челябинске из-за незаконной доплаты к пенсии к мужчине ворвались бойцы ОМОНа
31 канал Челябинска09:03
Пенсионер, пожаловавшийся на произвол силовиков, оказался фигурантом уголовного дела
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В Челябинске полиция и ОМОН пришли с обыском к пенсионеру из-за дела о незаконной доплате к пенсии
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