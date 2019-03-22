Происшествия

ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсииDaily 04:53

В Челябинске ОМОН и полиция ворвались с обыском к 58-летнему военному пенсионеру Сергею Зарубе. Его обвинили в незаконном получении доплаты к пенсии в 1,5 тысячи рублей в месяц.
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На Урале полиция с ОМОНом устроила облаву на пенсионера из-за дела о доплате к пенсии

После обыска Сергея Зарубу фактически принудительно увезли в полицию, где впервые допросили и разъяснили суть претензий, из-за которых его брали как бандита-рецидивиста: он незаконно получал от государства доплату в размере 1,5 тыс. рублей в месяц, похитив таким образом 22 тыс. рублей.
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