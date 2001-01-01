Общество

ОМОН разогнал акцию протеста в ЕкатеринбургеЭхо Москвы 01:30

С 13 мая в Екатеринбурге проходят протесты сторонников сохранения сквера, на месте которого хотят построить церковь. Власти отказались заморозить строительство храма.
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ОМОН разогнал акцию протеста в Екатеринбурге

Эхо Москвы01:30
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Политика

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Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу

Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.
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ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов

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Стало известно, сколько жителей ДНР подали заявление на паспорт РФ

Заявление на российский паспорт подали более двух тысяч жителей Донецкой народной республики, сообщает в четверг МВД ДНР.
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Общество

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Обновлено в 01:54
Транспорт

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Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.
Обновлено в 03:28
Наука

В Турции анализ ДНК выявил новую тайну древнейшего города

Обновлено в 07:42
Авто

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Американская компания представила на европейский рынок четвертую генерацию Focus ST, при этом новинка получила кузов «универсал».
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Армия и оружие

Украинский генерал предрек «кровавую бойню» в случае войны с Россией

Украинский генерал, бывший замглавы Генштаба Вооруженных сил страны Игорь Романенко предсказал «кровавую бойню» в случае военного конфликта с Российской Федерацией.
Обновлено в 04:48
Авто

Обновленный Geely Emgrand X7 рассекречен до премьеры

На фотографиях, который накануне появились на сайте министерства промышленности Китая, показан облик нового Geely Emgrand X7.
Обновлено в 04:14
Общество

YouTube отказался выдать «золотую кнопку» RT на русском

Стоит отметить, что в 2014 году YouTube-канал «RT на русском» набрал 100 тыс. подписчиков, и тогда видеохостинг отправил редакции «серебряную кнопку».
Обновлено в 06:30
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Гаджеты

Valve выпустила Steam Link на iPhone и Apple TV

В 2018 году компания Valve презентовала приложение Steam Link для мобильных телефонов.
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Шоу-бизнес

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Обновлено в 08:01
Экономика

ЦБ зафиксировал снижение стоимости полисов ОСАГО

Банк России фиксирует в большинстве регионов страны снижение стоимости полисов ОСАГО для легковых автомобилей, сообщил журналистам на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Музыка

Представительница Кипра выступила на Евровидении в «голом костюме»

Грузинская певица Тамта, представляющая Кипр на конкурсе Евровидение в Тель-Авиве, поразила зрителей своим откровенным «голым нарядом».
Обновлено в 05:07
Политика

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Обновлено вчера в 22:00
Общество

Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань

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Политика

Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России

Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
Обновлено вчера в 23:49
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«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» проявляют интерес к польскому нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому.
Обновлено в 06:58
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
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SpaceX отменила пуск самой загруженной Falcon 9

Обновлено вчера в 23:25
Футбол

Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
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