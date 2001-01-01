Общество
ОМОН разогнал акцию протеста в ЕкатеринбургеЭхо Москвы 01:30
С 13 мая в Екатеринбурге проходят протесты сторонников сохранения сквера, на месте которого хотят построить церковь. Власти отказались заморозить строительство храма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Политика
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
Обновлено в 04:11
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Происшествия
Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу
Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.
Обновлено в 08:05
Финансы
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Политика
Стало известно, сколько жителей ДНР подали заявление на паспорт РФ
Заявление на российский паспорт подали более двух тысяч жителей Донецкой народной республики, сообщает в четверг МВД ДНР.
Обновлено в 07:04
Здоровье
Мало овощей и фруктов. Названы недостатки рациона россиян
По словам специалиста, россияне «перебирают» с кондитерскими изделиями, сахаром и животными продуктами.
Обновлено в 08:30
Музыка
Объявлены имена победителей первого полуфинала «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 02:15
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обновлено в 01:54
Транспорт
Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей
В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка
Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.
Обновлено в 03:28
Наука
В Турции анализ ДНК выявил новую тайну древнейшего города
Обновлено в 07:42
Авто
Ford Focus ST нового поколения сделали универсалом
Американская компания представила на европейский рынок четвертую генерацию Focus ST, при этом новинка получила кузов «универсал».
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Украинский генерал предрек «кровавую бойню» в случае войны с Россией
Украинский генерал, бывший замглавы Генштаба Вооруженных сил страны Игорь Романенко предсказал «кровавую бойню» в случае военного конфликта с Российской Федерацией.
Обновлено в 04:48
Авто
Обновленный Geely Emgrand X7 рассекречен до премьеры
На фотографиях, который накануне появились на сайте министерства промышленности Китая, показан облик нового Geely Emgrand X7.
Обновлено в 04:14
Общество
YouTube отказался выдать «золотую кнопку» RT на русском
Стоит отметить, что в 2014 году YouTube-канал «RT на русском» набрал 100 тыс. подписчиков, и тогда видеохостинг отправил редакции «серебряную кнопку».
Обновлено в 06:30
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link на iPhone и Apple TV
В 2018 году компания Valve презентовала приложение Steam Link для мобильных телефонов.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко признала, что корректирует фигуру в фотошопе
После родов Тодоренко сбросила около двадцати килограмм лишнего веса, и сейчас продолжает работать над своей фигурой.
Обновлено в 08:01
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение стоимости полисов ОСАГО
Банк России фиксирует в большинстве регионов страны снижение стоимости полисов ОСАГО для легковых автомобилей, сообщил журналистам на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Музыка
Представительница Кипра выступила на Евровидении в «голом костюме»
Грузинская певица Тамта, представляющая Кипр на конкурсе Евровидение в Тель-Авиве, поразила зрителей своим откровенным «голым нарядом».
Обновлено в 05:07
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань
В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Политика
Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России
Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят купить Левандовского
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» проявляют интерес к польскому нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому.
Обновлено в 06:58
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Космос
SpaceX отменила пуск самой загруженной Falcon 9
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»
Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25