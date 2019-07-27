Происшествия
ОМОН начал задерживать протестующих на Трубной площадиLenta.ru 13:41
Протестующих задерживают сотрудники полиции и бойцы ОМОН. На данный момент задержаны до 10 человек, указывает агентство. На Трубную площадь участники акции переместились с Тверской улицы, где они собрались ранее днем на митинг у здания мэрии Москвы.
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Футбол
Кононов подтвердил уход Мельгарехо из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подтвердил слухи о том, что полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо покидает команду, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 13:49
Происшествия
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МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено в 06:54
Общество
В Москве священник спрятал у себя в храме протестующих от полиции. Затем выпустил их через двор
Территория церкви как раз выходит во дворы Столешникова переулка, куда Росгвардия загнала людей. Правда, калитки со двора храма нет.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Финансы
Банк России повторно снизил ключевую ставку в этом году
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 7,25% годовых. Это второе снижение в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:34
Армия и оружие
Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2
Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).
Обновлено в 12:45
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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Политика
Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа
Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.
Обновлено в 11:35
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Политика
Bellingcat обвинила Россию в кибератаках
Bellingcat считает себя мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России.
Обновлено в 09:01
Футбол
Крашенинников признан MVP отбора к ЧМ по пляжному футболу
Лучшим игроком европейской квалификации к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года признан футболист сборной России Юрий Крашенинников.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
«В 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 07:29
Общество
Яшин анонсировал новый митинг в Москве 3 августа
Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы, которому было отказано в регистрации, Илья Яшин заявил новый большой митинг в столице 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме.
Обновлено в 14:20
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол
«Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» в своём «твиттере» прокомментировало поражение красно-белых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Обновлено в 14:08
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Космос
Космический корабль Dragon пристыковался к МКС
Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.
Обновлено в 13:40
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 13:57
Политика
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию в августе
В Кремле подтвердили подготовку визита президента РФ Владимира Путина во второй половине августа во Францию.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге
Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:32
Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Наука
Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие
Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.
Обновлено в 09:29
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Общество
Носков: До конца года в РФ запустят два суперсервиса госуслуг
В России до конца года в пилотном формате будут запущены два суперсервиса: оформление европотокола онлайн и сервис, позволяющий гражданам оперативно получить комплекс услуг, связанных с исполнительным производством.
Обновлено в 11:35