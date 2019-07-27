Происшествия
ОМОН начал задерживать протестующих на Трубной площадиLenta.ru 13:41
Протестующих задерживают сотрудники полиции и бойцы ОМОН. На данный момент задержаны до 10 человек, указывает агентство. На Трубную площадь участники акции переместились с Тверской улицы, где они собрались ранее днем на митинг у здания мэрии Москвы.
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