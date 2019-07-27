Происшествия
ОМОН начал задерживать протестующих на Трубной площадиLenta.ru 13:41
Протестующих задерживают сотрудники полиции и бойцы ОМОН. На данный момент задержаны до 10 человек, указывает агентство. На Трубную площадь участники акции переместились с Тверской улицы, где они собрались ранее днем на митинг у здания мэрии Москвы.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:23, Вашингтон
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Согдиана стала мамой в третий раз
Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
ВС Венесуэлы сообщили об очередном вторжении самолёта-разведчика США
Самолёт-разведчик США снова вошёл в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения, сообщило Стратегическое оперативное командование ВС Венесуэлы в Twitter.
Обновлено в 17:16
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Ньюкасл» хочет подписать защитника ПСЖ
Защитник ПСЖ Стэнли Нсоки может продолжить карьеру в Англии. Игроком интересуется «Ньюкасл». Стороны пока не могут сойтись в цене.
Обновлено в 15:27
Экономика
Нам повезло с санкциями
Например, экономика Соединённых Государств Америки формально растёт уже больше десятилетия.
Обновлено вчера в 23:57
Кино
Создатели «Игры Престолов» перестают работать с HBO
Новый контракт Бениоффа и Уайсса может достигнуть 200 миллионов долларов.
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский показал фото с отдыха на пляже Одессы
Президент Украины Владимир Зеленский загорал на одном из пляжей Одессы и решил поделиться в Facebook фотографией с отдыха.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
WSJ сообщила об увеличении ядерного потенциала КНДР
КНДР наращивает свой ядерный потенциал несмотря на заверения в обратном лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:11
Политика
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:31
Политика
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию
Президент России Владимир Путин приедет во Францию во второй половине августа, визит российского лидера прорабатывается.
Обновлено в 14:23
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Гаджеты
Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone
Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.
Обновлено в 12:35
Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено в 14:02
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 13:57
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Здоровье
Названы лекарства, которые категорически нельзя принимать с алкоголем
Категорически запрещено принимать вместе со спиртосодержащими напитками антибиотики групп фторхинолонов и аминогликозидов.
Обновлено в 08:10
Общество
Ученые выяснили, почему люди пьют до потери сознания
Обновлено в 02:34
Футбол
Кононов подтвердил, что Мельгарехо покинет «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что Лоренсо Мельгарехо покидает клуб.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса
Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.
Обновлено в 10:44
Наука
«Акустические атаки» на Кубе изменили мозг дипломатов США
Ученые выявили изменения в мозге дипломатов, которые пострадали от "акустической атаки" в посольстве США на Кубе.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2
Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
Обновлено в 17:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша
«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию контракта с полузащитником «Спортинга» Бруну Фернандешем, сообщает Corriere Dello Sport.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
Два самолета США провели разведку у Крыма
Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 16:42
Футбол
11 игроков АПЛ провалили допинг-тест
11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror.
Обновлено в 18:01