Происшествия
ОМОН начал задерживать протестующих на Трубной площадиLenta.ru вчера в 13:41
Протестующих задерживают сотрудники полиции и бойцы ОМОН. На данный момент задержаны до 10 человек, указывает агентство. На Трубную площадь участники акции переместились с Тверской улицы, где они собрались ранее днем на митинг у здания мэрии Москвы.
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Армия и оружие
Российские военные провели гуманитарную акцию в САР. 27 июля
«Всего проведено гуманитарных акций – 2 171, общий вес доставленного гуманитарного груза – 3 503,181 тонн», — отметили в Минобороны.
Обновлено вчера в 04:19
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
В Тулуне из-за дождей вновь подтопило дома и участки
Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
В Приамурье предлагают ввести ЧС федерального уровня из-за паводка
25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.
Обновлено в 00:30
Общество
Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей
Обновлено вчера в 18:43
Единоборства
Россиянин Царукян победил Обена-Мерсье на турнире UFC 240
Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян одержал победу над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240, который проходит в канадском Эдмонтоне.
Обновлено вчера в 23:30
Кино
Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме
В анимационном фильме «Король Лев» спрятан один «настоящий» кадр, отснятый в Африке.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали на два месяца
Сегодня, 27 июля, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал экс-главу правительства Астраханской области Расула Султанова сроком на два месяца.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, погибли два человека, сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 07:01
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
От человека, который в час икс поддержит неприятеля своей страны, нельзя выслушивать критику
От человека, который в час икс поддержит или уже поддерживал неприятеля России, нельзя выслушивать даже самую точную, самую болезненную критику воровства, кумовства, распила миллиарда на тротуарной плитке, жульничества на выборах etc.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
Клоун на круизном судне подрался с моряками
Пассажир, одетый в костюм клоуна, устроил массовую драку на круизном судне, сообщает AP.
Обновлено вчера в 14:25
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено вчера в 11:23
Технологии
Появился холодильник, который охлаждает шесть банок жидкости за минуту
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
В День ВМФ Путин примет Главный военно-морской парад в акватории Невы
В воскресенье, 28 июля, в День военно-морского флота Владимир Путин примет парад кораблей в акватории Невы.
Обновлено вчера в 09:21
Гаджеты
Раскрыты возможные названия гибкого смартфона LG
Есть вероятность, что, как и другие участники рынка, LG проектирует гибкий смартфон-книжку с экраном, складывающимся вовнутрь или наружу.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Знаменитости призвали потушить пожары в Сибири
Российские знаменитости записывают обращения к властям и к своим подписчикам, чтобы привлечь внимание к ситуации с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Экс-министр обороны Грузии арестован по делу о беспорядках в Тбилиси
Бывший министр обороны Грузии Ираклия Окруашвили арестован из-за участия в антироссийских митингах, которые проходили в Тбилиси 20-21 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Футбол
«Спартак» пропустил два безответных мяча от «Тамбова»
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Яшин анонсировал новую акцию протеста
Вышедших на улицы Москвы на несогласованную акцию протеста 27 июля Яшин назвал «настоящими гражданами и героями».
Обновлено вчера в 14:05
Наука
Ученые назвали уменьшающие мозг профессии
Ученые из России, США и Бельгии заявили, что профессия влияет на рост и отмирание клеток мозга, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:40
Спорт
Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира
Обновлено 26 июля в 17:40
Космос
Частная ракета из Японии упала в море после запуска
Космическая ракета МОМО-4, разработанная частной коммерческой компанией, упала в море после запуска в Японии.
Обновлено вчера в 04:44
Общество
Семейный фестиваль на ВДНХ посетили уже более 90 тысяч человек
По состоянию на 14:00, стартовавший 27 июля семейный фестиваль на ВДНХ собрал более 90 тысяч человек.
Обновлено вчера в 09:45