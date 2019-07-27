Происшествия
На Трубной площади в Москве начались задержанияВедомости вчера в 13:04
Несогласованная акция оппозиции, которая началась днем 27 июля у мэрии Москвы, привела к массовым задержаниям. По последним данным «ОВД-инфо», задержаны около 700 человек. Полиция сообщила о 295 задержанных.
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Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%
Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в пятницу поднялась до отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено 26 июля в 04:48
Армия и оружие
Во Владивостоке прошел военно-морской парад
Во Владивостоке сегодня, 28 июля, состоялся парад боевых кораблей и подводных лодок по случаю Дня военно-морского флота.
Обновлено в 01:01
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Названы дата и место встречи Путина с Макроном
Обновлено вчера в 19:12
Религия
«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Министерстве финансов Астраханской области проходят обыски
Задержаны исполняющий обязанности главы Министерства Виталий Шведов, а также бывший председатель правительства области Расул Султанов.
Обновлено 26 июля в 03:01
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Минобороны Сербии получило 10 бронетранспортеров из России
Минобороны Сербии сообщило о доставке 10 бронетранспортеров из России воздушным путем.
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии
В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео появилось в "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 19:37
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье
Из-за паводка амурский Роспотребнадзор мониторит качество воды ежедневно
3 В связи с нестабильной ситуацией по качеству питьевого водоснабжения управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует использовать только бутилированную или кипяченую воду.
Обновлено в 01:34
Общество
Собянин: порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с законом
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на несанкционированную акцию в центре столицы в субботу и подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом.
Обновлено вчера в 01:27
Авто
Цена на «Русский Гелик» официально подтверждена
Обновлено вчера в 12:36
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол
«Реал» заплатит 166 млн евро за Погба, если продаст Бэйла
Мадридский «Реал» планирует инвестировать средства от продажи нападающего Гарета Бэйла в покупку полузащитника МЮ Поля Погба.
Обновлено в 01:33
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Энергетика
Стоимость страховки идущих через Ормузский пролив танкеров выросла в 10 раз
Затраты японских компаний на страхование танкеров при перевозке нефтепродуктов через Ормузский пролив выросли в 10 раз из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщила Sankei.
Обновлено в 00:57
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено 26 июля в 14:48
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Популярный видеоблогер погиб в Петербурге
В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
Самолеты США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Самолеты-разведчики из США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом вооруженные силы республики сообщили в твиттере.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено вчера в 06:22
Футбол
Бен-Йеддер может продолжить карьеру в Китае
Нападающий испанской «Севильи» Виссам Бен-Йеддер может перейти в китайский клуб «Бэйцзин Гоань».
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".
Обновлено в 01:43
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии 2019
В Германии в последний уик-энд июля проходит 11-й этап чемпионата "Формула 1". И очередную гонку с первой позиции начнёт Льюис Хэмилтон.
Обновлено вчера в 10:25
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00