Экономика

«О’Кей» подтвердил интерес Сбербанка к своим гипермаркетамИнтерфакс 06:14

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера "О'Кей", чтобы затем перепродать актив.
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«О’Кей» подтвердила интерес Сбербанка к ее гипермаркетам, изучает разные варианты

ПРАЙМ06:30

«О’Кей» подтвердил интерес Сбербанка к своим гипермаркетам

Интерфакс06:14

Окей подтвердил интерес Сбербанка к своим гипермаркетам, пока не принял решение

Financial One05:34

«О’кей» прокомментировал возможную продажу ритейлера Сбербанку

Rambler News Service05:29

O`KEY Group S.A. (LSE: OKEY; RAEX – ‘ruA-’) отвечает на сообщения в прессе

ADVIS.ru06:59

«О’кей» заявил о своей заинтересованности в бизнесе Сбербанка

АБН05:54

«О’Кей» подтвердил заинтересованность «Сбербанка» в бизнесе гипермаркетов

Finam.Ru05:25
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Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Хоккей

Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»

Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Тимошенко намекнула на проблемы со здоровьем Порошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала словесную дуэль действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:32
Футбол

Гулиев извинился перед болельщиками после инцидента с пешеходом

Обновлено в 05:44
Политика

Меркель не планирует встречу с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель не планирует переговоров с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 06:26
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В администрации Новокузнецка проходят обыски

12 апреля в администрацию Новокузнецка с обыском пришли представители правоохранительных органов.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Пугачева рассказала, почему ее голос снова звучит так мощно

За несколько дней до своего юбилейного концерта Алла Пугачева открыла секрет, почему ее голос сегодня звучит так же мощно, как и во времена молодости.
Обновлено в 05:52
Общество

Михаил Пиотровский прокомментировал введение туристического сбора в Петербурге

Генеральный директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский прокомментировал введение туристического сбора в Петербурге.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Политика

Песков: кандидаты в президенты Украины не просили о встрече с Путиным

Никаких запросов на встречу с Путиным от кандидатов в президенты Украины не поступало, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено вчера в 03:34
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

Обновлено в 06:01
Культура

Сергей Полунин провел мастер-класс по балету для детей в Севастополе

Танцовщик Сергей Полунин, который может стать художественным руководителем нового хореографического училища в Севастополе, провел в пятницу мастер-класс для воспитанников городских танцевальных студий, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:40
Экономика

На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране

На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Политика

Дипломаты опровергли создание в ЕС «сети поддержки России»

Российское посольство в Италии опровергло сообщения римской газеты la Repubblica от 6 апреля о якобы существующем «плане по построению сети политической поддержки России в странах ЕС».
Обновлено в 06:46
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Обновлено вчера в 20:42
Политика

Пётр Порошенко уволил губернатора Херсонской области

Исполнение обязанностей главы региона президент Украины возложил на члена фракции «Блок Петра Порошенко» в Херсонском облсовете Дмитрия Бутрия.
Обновлено в 05:32
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала, как лишилась девственности

Анастасия Ивлеева вспомнила о том, как первый молодой человек разбил ей сердце. Именно с ним телеведущая лишилась невинности.
Обновлено вчера в 21:00
Гаджеты

В России запустили продажи флагмана Nokia 9 PureView

В США стоимость смартфона от HMD Global составляет 599 долларов, а в Европе девайс с пятью камерами стоит 699 долларов.
Обновлено в 06:59
Политика

Киев нашел способ сохранить транзит

Киевские власти знают о возможности потерять доход от транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины, поэтому заблаговременно подготовились к такому развитию событий.
Обновлено в 05:38
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Экономика

Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн

Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района

Обновлено в 03:54
Авто

Спортивный кроссовер Kia назван в честь острого перца

Компания Kia покажет на автосалоне в Нью-Йорке новый концепт кроссовера под названием Habaniro.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли намерена вернуть отношения с Брэдом Питтом

Брак голливудских актеров может быть сохранен, если Брэд Питт согласится возобновить отношения с Анджелиной Джоли, как она того хочет.
Обновлено в 00:34
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