Экономика
«О’Кей» подтвердил интерес Сбербанка к своим гипермаркетамИнтерфакс 06:14
Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера "О'Кей", чтобы затем перепродать актив.
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Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Тимошенко намекнула на проблемы со здоровьем Порошенко
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала словесную дуэль действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:32
Политика
Меркель не планирует встречу с Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель не планирует переговоров с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 06:26
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В администрации Новокузнецка проходят обыски
12 апреля в администрацию Новокузнецка с обыском пришли представители правоохранительных органов.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала, почему ее голос снова звучит так мощно
За несколько дней до своего юбилейного концерта Алла Пугачева открыла секрет, почему ее голос сегодня звучит так же мощно, как и во времена молодости.
Обновлено в 05:52
Общество
Михаил Пиотровский прокомментировал введение туристического сбора в Петербурге
Генеральный директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский прокомментировал введение туристического сбора в Петербурге.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Политика
Песков: кандидаты в президенты Украины не просили о встрече с Путиным
Никаких запросов на встречу с Путиным от кандидатов в президенты Украины не поступало, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено вчера в 03:34
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Культура
Сергей Полунин провел мастер-класс по балету для детей в Севастополе
Танцовщик Сергей Полунин, который может стать художественным руководителем нового хореографического училища в Севастополе, провел в пятницу мастер-класс для воспитанников городских танцевальных студий, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:40
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Политика
Дипломаты опровергли создание в ЕС «сети поддержки России»
Российское посольство в Италии опровергло сообщения римской газеты la Repubblica от 6 апреля о якобы существующем «плане по построению сети политической поддержки России в странах ЕС».
Обновлено в 06:46
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Пётр Порошенко уволил губернатора Херсонской области
Исполнение обязанностей главы региона президент Украины возложил на члена фракции «Блок Петра Порошенко» в Херсонском облсовете Дмитрия Бутрия.
Обновлено в 05:32
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как лишилась девственности
Анастасия Ивлеева вспомнила о том, как первый молодой человек разбил ей сердце. Именно с ним телеведущая лишилась невинности.
Обновлено вчера в 21:00
Гаджеты
В России запустили продажи флагмана Nokia 9 PureView
В США стоимость смартфона от HMD Global составляет 599 долларов, а в Европе девайс с пятью камерами стоит 699 долларов.
Обновлено в 06:59
Политика
Киев нашел способ сохранить транзит
Киевские власти знают о возможности потерять доход от транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины, поэтому заблаговременно подготовились к такому развитию событий.
Обновлено в 05:38
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Экономика
Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн
Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района
Обновлено в 03:54
Авто
Спортивный кроссовер Kia назван в честь острого перца
Компания Kia покажет на автосалоне в Нью-Йорке новый концепт кроссовера под названием Habaniro.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли намерена вернуть отношения с Брэдом Питтом
Брак голливудских актеров может быть сохранен, если Брэд Питт согласится возобновить отношения с Анджелиной Джоли, как она того хочет.
Обновлено в 00:34