«О’Кей» подтвердил интерес Сбербанка к своим гипермаркетамИнтерфакс 06:14

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера "О'Кей", чтобы затем перепродать актив.

Происшествия Жители Тюмени не пострадали в ходе контртеррористической операции Никто из жителей Тюмени и силовиков не пострадал в ходе ликвидации сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.

Общество Татьяна Навка оказалась самой богатой среди жен сотрудников Кремля Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, задекларировала за прошлый год 218,6 млн руб. доходов, говорится на сайте Кремля.

Хоккей Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).

Политика Помпео призвал страны Латинской Америки остерегаться России Госсекретарь США Майк Помпео призвал государства Латинской Америки опасаться действий России в регионе.

Музыка Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.

Финансы Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.

Экономика У самых богатых россиян стало больше сбережений Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.

Общество Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.

Политика Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2» Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.

Политика В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Армия и оружие Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО» Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".

Экономика Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.

Баскетбол Уолтон ушёл с поста главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» и главный тренер команды Люк Уолтон пришли к соглашению о прекращении сотрудничества, сообщает официальный сайт калифорнийского клуба.

Наука Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C Ученые из Швейцарской высшей технической школы и Цюрихского университета разработали и синтезировали новый класс сложных липидов (молекул жира), которые смешиваясь с водой, формируют мембраны, препятствующие образованию кристаллов льда даже при экстремально низких температурах.

Музыка The Chemical Brothers выпустили альбом «No Geography» Британские электронщики The Chemical Brothers представили новый полноформатный альбом «No Geography». В свежую пластинку вошло 10 треков.

Политика Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.

Кино В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн» Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.

Здоровье В Мариинской больнице провели уникальную операцию на легких Хирургическое вмешательство с субксифоидальным доступом было проведено 25-летнему мужчине в четверг, 11 апреля.

Политика ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.

Авто Названа дата премьеры нового Chevrolet Corvette Учитывая затяжную подготовку к премьере, западная пресса уже называет Chevrolet Corvette C8 куда более ожидаемой новинкой, чем Toyota Supra, Ford Bronko или, скажем, новая часть киноэпопеи "Звездные войны".

Культура Что случилось в девятом эпизоде шоу «Голос. Дети» В девятом эпизоде шоу настала очередь команды Светланы Лободы Первой на сцену вышла команда, в которую вошли сестры Арина и Софья Березины, Юлия Карлина и Анастасия Иванова.

Политика Путин заверил главу Volkswagen в подписании специнвестконтракта Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс 12 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении автоконцерна в ближайшее время подписать специнвестконтракт и попросил совета, сообщает «РИА Новости».