Экономика
«О’Кей» подтвердил интерес Сбербанка к своим гипермаркетамИнтерфакс 06:14
Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера "О'Кей", чтобы затем перепродать актив.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика
В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы
В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
Обновлено в 09:37
Политика
На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск
«После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинской прокуратуры.
Обновлено в 07:45
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Первый носитель «Посейдонов» будет спущен на воду 23 апреля
Обновлено вчера в 22:13
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Хоккей
Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф
Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Политика
Путин в День космонавтики осмотрел завод «Энергомаш»
Осмотрев стапели с двигателями, Владимир Путин встретился с коллективом Энергомаша.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Денис Клявер поделился редким фото с дочерью от Евы Польны
Бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем», певец Денис Клявер не часто показывает на своей странице совместные фото с дочерью Эвелиной.
Обновлено в 03:13
Общество
Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности
Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия
В Коми вор-сладкоежка украл из магазина 11 тортов
Вор-сладкоежка написал явку с повинной и вернул семь тортов.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Смоленске около здания областной администрации провалился асфальт
Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном
Обновлено в 09:26
Кино
Появились первые кадры новых «Ангелов Чарли»
Обновлено в 09:31
Происшествия
Настоятелю храма вынесли приговор за совращение 12-летней прихожанки
Настоятеля храма Святой Троицы в селе Липин Бор Вологодской области, который совращал 12-летнюю девочку, приговорили к 4,5 годам лишения свободы.
Обновлено в 08:33
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Главная надежда сборной России Самарин допускал множество нелепых ошибок как в короткой, так и в произвольной программе.
Обновлено в 09:45
Космос
Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка метана
Обновлено в 08:55
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Кино
Умер режиссер документального кино Сергей Страхов
Обновлено в 08:23
Здоровье
Как настоящий. В Тюмени впервые установили гидравлический фаллопротез
Доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный уролог ФМБА России Павел Кызласов (Москва) провел в Тюмени первую операцию по установке гидравлического фаллопротеза.
Обновлено в 05:02
Политика
Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 09:11
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей за административное нарушение.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин поручил найти деньги на продление программы развития Крыма
Президент России Владимир Путин поручил правительству найти средства для продления федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя с 2022 до 2025 года, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 07:29
Гаджеты
Google и Huawei заплатят по 400 долларов каждому пользователю Nexus 6P
Если суд одобрит соглашение, то компании выплатят владельцам Nexus 6P примерно по 400 долларов. Иск был подан в апреле 2017 года.
Обновлено в 03:47
Происшествия
После землетрясения Индонезии угрожает цунами
После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 23:02
Авто
Suzuki отзывает два миллиона автомобилей из-за нарушений правил тестов
Автомобильный концерн Suzuki отзывает 2 миллиона машин из-за нарушений правил тестов, заявило руководство предприятия.
Обновлено в 09:27
Политика
«Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу»
В комментарии средствам массовой информации господин Демин заявил, что выявленные дефекты нефтепровода на белорусском участке есть возможность успешно устранить, не прибегая к остановке транзита «голубого топлива».
Обновлено в 06:01