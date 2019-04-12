Экономика

«О’Кей» подтвердил интерес Сбербанка к своим гипермаркетамИнтерфакс 06:14

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера "О'Кей", чтобы затем перепродать актив.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком

РБК07:33

«О’кей» подтвердил, что Сбербанк интересуется его бизнесом

АБН07:09

«О’кей» предварительно анализирует сделку со Сбербанком

ТАСС07:13

«О’Кей» подтвердила интерес Сбербанка к ее гипермаркетам, изучает разные варианты

ПРАЙМ06:30

«О’Кей» подтвердил интерес Сбербанка к своим гипермаркетам

Интерфакс06:14

«О’кей» предварительно анализирует сделку со Сбербанком

Народные новости07:24

«О’Кей» подтвердил заинтересованность «Сбербанка» в бизнесе гипермаркетов

Finam.Ru05:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика

В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы

В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
Обновлено в 09:37
Политика

На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск

«После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинской прокуратуры.
Обновлено в 07:45
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Кокорин ответил на вопрос об инциденте Гулиева с американцем

Обновлено в 05:52
Футбол

Свидетель рассказал о визитах в «Кофеманию» известных друзей Кокорина

Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Первый носитель «Посейдонов» будет спущен на воду 23 апреля

Обновлено вчера в 22:13
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Хоккей

Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Политика

Путин в День космонавтики осмотрел завод «Энергомаш»

Осмотрев стапели с двигателями, Владимир Путин встретился с коллективом Энергомаша.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Денис Клявер поделился редким фото с дочерью от Евы Польны

Бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем», певец Денис Клявер не часто показывает на своей странице совместные фото с дочерью Эвелиной.
Обновлено в 03:13
Общество

Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности

Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия

В Коми вор-сладкоежка украл из магазина 11 тортов

Вор-сладкоежка написал явку с повинной и вернул семь тортов.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Смоленске около здания областной администрации провалился асфальт

Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
Обновлено в 09:42
Политика

Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном

Обновлено в 09:26
Кино

Появились первые кадры новых «Ангелов Чарли»

Обновлено в 09:31
Происшествия

Настоятелю храма вынесли приговор за совращение 12-летней прихожанки

Настоятеля храма Святой Троицы в селе Липин Бор Вологодской области, который совращал 12-летнюю девочку, приговорили к 4,5 годам лишения свободы.
Обновлено в 08:33
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Главная надежда сборной России Самарин допускал множество нелепых ошибок как в короткой, так и в произвольной программе.
Обновлено в 09:45
Космос

Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка метана

Обновлено в 08:55
Космос

Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере

Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Кино

Умер режиссер документального кино Сергей Страхов

Обновлено в 08:23
Здоровье

Как настоящий. В Тюмени впервые установили гидравлический фаллопротез

Доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный уролог ФМБА России Павел Кызласов (Москва) провел в Тюмени первую операцию по установке гидравлического фаллопротеза.
Обновлено в 05:02
Политика

Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 09:11
Общество

Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей за административное нарушение.
Обновлено в 10:00
Политика

Путин поручил найти деньги на продление программы развития Крыма

Президент России Владимир Путин поручил правительству найти средства для продления федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя с 2022 до 2025 года, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 07:29
Гаджеты

Google и Huawei заплатят по 400 долларов каждому пользователю Nexus 6P

Если суд одобрит соглашение, то компании выплатят владельцам Nexus 6P примерно по 400 долларов. Иск был подан в апреле 2017 года.
Обновлено в 03:47
Происшествия

После землетрясения Индонезии угрожает цунами

После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Общество

ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости

В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 23:02
Авто

Suzuki отзывает два миллиона автомобилей из-за нарушений правил тестов

Автомобильный концерн Suzuki отзывает 2 миллиона машин из-за нарушений правил тестов, заявило руководство предприятия.
Обновлено в 09:27
Политика

«Транснефть» оценила намерение Белоруссии перекрыть «Дружбу»

В комментарии средствам массовой информации господин Демин заявил, что выявленные дефекты нефтепровода на белорусском участке есть возможность успешно устранить, не прибегая к остановке транзита «голубого топлива».
Обновлено в 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное