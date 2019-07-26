Спорт
ОКР прокомментировал приглашение на Олимпиаду-2020Lenta.ru 12:35
«Де-факто все наши усилия направлены на подготовку команды к Олимпиаде, мы с нетерпением ждем Игр в Токио», — заявил Поздняков. Он отметил, что подготовка сборных к Олимпиаде идет по плану и федерации получают надлежащее финансирование. ОКР получил официальное приглашение от МОК ранее 26 июля.
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Мы очень рады, что получили приглашение. Сейчас все наши усилия направлены на подготовку команды, мы с нетерпением ждём Игр в Токио. Подготовка сборных к Играм идёт по плану.
— Станислав Поздняков, фехтовальщикУтроNews 10:54
с чего всё началось
«ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий»,— говорится в сообщении.Коммерсантъ09:08
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