с чего всё началось

Мы очень рады, что получили приглашение. Сейчас все наши усилия направлены на подготовку команды, мы с нетерпением ждём Игр в Токио. Подготовка сборных к Играм идёт по плану.

«Де-факто все наши усилия направлены на подготовку команды к Олимпиаде, мы с нетерпением ждем Игр в Токио», — заявил Поздняков. Он отметил, что подготовка сборных к Олимпиаде идет по плану и федерации получают надлежащее финансирование. ОКР получил официальное приглашение от МОК ранее 26 июля.

Происшествия В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.

Наука Микророботов научили атаковать раковые опухоли Возникшая в результате химическая реакция производила пузырьки водорода, которые позволили капсулам перемещаться вокруг опухоли, постепенно выделяя лекарство.

Общество В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) отвечает за борьбу с терроризмом, экстремизмом и контроль за органами власти.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Происшествия В Костроме неизвестные расстреляли машину предпринимателя Неизвестные расстреляли машину предпринимателя в Костроме, заведено дело о покушении на убийство, сообщается на сайте регионального СУСК России.

Политика Трамп потребовал реформировать ВТО Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Происшествия Певицу Аниту Цой увезли в больницу с фестиваля «Жара» Певицу Аниту Цой госпитализировали с фестиваля «Жара». По словам очевидцев, лежащую на полу исполнительницу забрали на носилках из VIP-зоны.

Общество Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.

Авто Стало известно, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX Стало известно о том, что рестайлинговый вариант кроссовера Mitsubishi ASX появится на российском рынке в первом полугодии 2020 года.

Авто В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.

Политика Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Политика Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии Вопрос о предполагаемом шпионе ГРУ в Австрии давно исчерпан, и по существу по этой теме Австрии с Россией говорить не о чем.

Общество Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу Суд запретил бывшему футболисту сборной России и московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову выезд за границу.

Футбол «Динамо» обыграло «Урал» в матче РПЛ Лидер чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" в гостевом матче третьего тура проиграл московскому "Динамо", потеряв первые очки в сезоне.

Политика МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160 Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.