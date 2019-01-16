Спорт

ОКР попросит Федерацию бобслея России прекратить полномочия ЗубковаРИА Новости 11:08

Олимпийский комитет России (ОКР) будет просить Федерацию бобслея России незамедлительно исполнить решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и досрочно прекратить полномочия Александра Зубкова на посту главы организации, заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
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Александр Зубков
Я еще не видел решения. Что касается апелляции, то сначала мне и моему адвокату надо ознакомиться с документами, и после этого примем решение.
— Александр Зубков, российский политикТАСС 07:11
с чего всё началось
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала главу российской Федерации бобслея и скелетона Александра Зубкова, а также бобслеистов Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина и Александра Касьянова до 18 декабря 2020 года, об этом сообщается
 на сайте IBSF.
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Российский бобслеист и саночник, серебряный призёр Олимпиады-2006, бронзовый призёр Олимпиады-2010. Чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России. Майор. Президент Федерации бобслея России. 24 ноября 2017 г. решением комиссии МОК пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх. 1 февраля 2018 г. решением Спортивного арбитражного суда пожизненное отстранение отменено и заменено отстранением на один олимпийский цикл.
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