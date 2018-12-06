с чего всё началось

Олимпийский комитет России (ОКР) подал в Мосгорсуд апелляцию на решение по главе Федерации бобслея России Александру Зубкову, сообщается на сайте ОКР. Мосгорсуд в ноябре удовлетворил исковые требования Зубкова об отказе в признании и исполнении решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

ОКР подал апелляцию на решение Мосгорсуда по Александру Зубкову

Хоккей Хоккей Плотников: стабильно раз в год забиваю красивые голы Нападающий СКА Сергей Плотников, комментируя свой первый гол в ворота казанского "Ак Барса", заявил, что стабильно раз в год забрасывает красивые шайбы.

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Футбол Футбол «Торино» прошёл соперника из Серии С Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.

Футбол Футбол Из-за протестов перенесены ещё два матча чемпионата Франции Решение о переносе матче было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.

Спорт Спорт Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку, вторым финишировал Йоахннес Кюн из Германии на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) 6 декабря, сообщает Союз биатлонистов России.

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Футбол Футбол Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гюэндузи Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время домашнего матча Премьер-Лиги с «Арсеналом» схватил за волосы Маттео Гюэндузи, сообщает Sky Sports.

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