В ОКР прокомментировали данные об угрозе отстранения от Олимпиады-2020RT на русском 06:43

с чего всё началось

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал сообщения СМИ о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой. По его словам, «комментировать британские СМИ смысла нет».

В ОКР прокомментировали данные об угрозе отстранения от Олимпиады-2020

Общество В Москву вернется 30-градусная жара В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.

Театры Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев В Уфе на 61-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.

Футбол Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Происшествия Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.

Происшествия СК заинтересовался стаями бездомных собак в Подмосковье Следователи инициировали доследственную проверку после сообщений СМИ о массовых скоплениях бродячих собак, которые держат в страхе жителей нескольких городов Подмосковья, сообщает областной главк СКР в воскресенье, 2 июня.

Шоу-бизнес Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".

Экономика IATA снизила прогноз мировой прибыли авиакомпаний на 21% Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), которая представляет около 290 авиаперевозчиков мира, объявила о снижении прогноза прибыли авиакомпаний на фоне падения спроса и увеличения издержек.

Политика Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.

Шоу-бизнес Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей Наследство скончавшейся в 38-летнем возрасте Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей.

Здоровье Заслуженный врач России заявила, что укусы клещей полезны для здоровья Заслуженный врач России, супруга бывшего главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны для иммунитета.

Футбол Вадим Евсеев останется главным тренером «Уфы» Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что Вадим Евсеев останется главным тренером «Уфы» в следующем сезоне.

Армия и оружие Китай испытал новую ракету с десятью независимыми боеголовками Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog.

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Происшествия На ВДНХ в павильоне «Рыболовство» произошел пожар В павильоне «Рыболовство» на ВДНХ загорелись строительные материалы, сообщает «Интерфакс». Сам павильон находится на реконструкции.

Спорт Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.

Религия В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Общество Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.

Происшествия В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.

Армия и оружие В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35 В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.

Армия и оружие Израиль показал видео ракетного удара по Сирии Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.

Происшествия В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.