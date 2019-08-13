Экономика
ОКБ: ЦБ обсудил варианты развития индивидуального кредитного рейтингаПРАЙМ 02:54
Банк России обсудил с участниками рынка два варианта развития индивидуального кредитного рейтинга физлица, сообщил РИА Новости генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.
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с чего всё началось
ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).Коммерсантъвчера в 17:56
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Центробанк намерен ввести единый механизм расчета кредитного рейтинга физлиц
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