ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).

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Банк России обсудил с участниками рынка два варианта развития индивидуального кредитного рейтинга физлица, сообщил РИА Новости генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.

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