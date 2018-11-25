Экономика

ОЭСР впервые отчиталась, как проходит автоматический обмен информацией
Ведомости
вчера в 15:29

В нынешнем году 86 стран, согласившихся обмениваться друг с другом налоговой информацией, около 4500 раз передали друг другу сведения – об этом впервые отчиталась Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Ведомостивчера в 15:29

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ОЭСР отчиталась об обмене стран налоговой информацией, Россия данные не передавала

Коммерсантъ02:45

ОЭСР отчиталась, как проходит автоматический обмен налоговой информацией

Финмаркет02:43

ОЭСР впервые отчиталась, как проходит автоматический обмен информацией

Ведомостивчера в 15:29
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
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Больше половины инвестиций в недвижимость России пришлось на Москву

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Общая сумма валютных депозитов физических лиц сроком больше месяца за октябрь не изменилась и составила 4,3 трлн руб. Объем долгосрочных вкладов уменьшился с 3,27 трлн руб. до 2,99 трлн руб. Объем краткосрочных вкладов и вкладов до востребования вырос незначительно — до 1,37 млрд руб. Напомним, депутаты рассматривают возможность пополнения российского бюджета за счет невостребованных вкладов.
Обновлено в 03:55
Экономика

Правительство одобрило льготы и субсидии для автопроизводителей

Четыре автопроизводителя должны получить единый объем преференций, который ограничивается исключительно «стабилизационной» оговоркой (гарантирует инвестору неухудшение условий ведения бизнеса на время действия договора) и перечнем налоговых льгот.
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Добыча нефти Саудовской Аравией превысила 11 млн баррелей в сутки

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