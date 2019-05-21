Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2019 годNews.ru 07:32
Как сообщается в документе, рост мировой экономики в 2019 году составит 3,2% против ранее прогнозировавшихся 3,2%. В 2020 году ожидается ускорение темпов роста до 3,4%. Прогноз роста реального ВВП РФ остался прежним — ОЭСР ждёт от российской экономики прироста на уровне 1,4% в 2019 году.
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Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
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Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
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Обновлено вчера в 06:30
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Генич и Поленов прокомментируют финал Кубка России
«Матч ТВ» в прямом эфире покажет финал Кубка России. Матч «Локомотив» – «Урал», который пройдет в Самаре, состоится 22 мая.
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Джордж Мартин пообещал единорогов в финале «Игры престолов»
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Происшествия
У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили
Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 14:29
Общество
В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом
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Андрей Богдан, советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что глава государства в ближайшее время внесёт в Верховную раду законопроект об импичменте.
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Бывший украинский президент Леонид Кучма дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому несколько советов.
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В Сеть утекли данные о 50 млн пользователей Instagram
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