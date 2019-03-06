Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономикиГазета.Ru вчера в 05:29
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила оценку роста глобальной экономики в 2019-2020 годы в промежуточном прогнозе по сравнению с ноябрьской оценкой, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ОЭСР.
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Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве следователя Шишкиной
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 06:44
Политика
В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
Несколько граждан США были задержаны в Новороссийске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам колонии
Нижегородский районный суд в четверг, 7 марта, приговорил экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии за в получение взятки в особо крупном размере, а также соучастие в похищении человека и пособничество в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 06:51
Политика
Зеленский заявил о возбуждении против него уголовных дел
Кандидат на пост президента Украины и лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский заявил о том, что власти страны готовят против него ряд провокаций, среди которых - возможное возбуждение уголовного дела по факту ДТП 2002 года и установку его предвыборных билбордов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 07:38
Общество
Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
Обновлено в 04:10
Футбол
Головин рассказал об адаптации в «Монако»
Ранее главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился мнением об игре Головина.
Обновлено в 07:36
Политика
Захарова прокомментировала инцидент с российским дипломатом в Чехии
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя непропуск сотрудника российского ведомства в Чехию, заявила, что Москва ответит на такие конфронтационные выпады адекватно.
Обновлено в 05:38
Транспорт
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме
Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Общество
Путин повысил размер пособия по уходу за детьми-инвалидами
Ежемесячные выплаты для опекунов детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы с 1 июля 2019 года вырастут до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:01
Политика
Госдума расширила основания для отсрочки от армии
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 04:31
Политика
Трамп перепутал фамилию главы Apple с названием компании
Президент США Дональд Трамп на встрече консультативного совета по кадровой политике назвал главу корпорации Apple Тима Кука «Тимом Эпплом».
Обновлено в 07:01
Политика
Доктрину продовольственной безопасности РФ скорректируют из-за санкций
Доктрина продовольственной безопасности России будет скорректирована в этом году из-за изменения социально-экономического состояния страны и санкций, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Обновлено в 06:25
Политика
Особый контроль: поправки кабмина в законопроекты рассмотрят дважды
Правительство изменило механизм рассмотрения поправок к законопроектам, подготовленным кабинетом министров и прошедшим первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Дагестане число отравившихся в детском саду достигло 24
Представитель пресс- службы Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева проинформировала о том, что число госпитализированных после отравления в детском саду возросло до 24.
Обновлено в 02:42
Экономика
«Русал» восстановил отгрузки продукции в США
"Русал" восстановил отгрузки продукции в США на "существенных уровнях", прежде всего отгрузки высокомаржинальной продукции и сплавов.
Обновлено в 07:05
Политика
Тимошенко письменно обязалась вернуть Донбасс и Крым Украине
Кандидат на высший украинский государственный пост Юлия Тимошенко дала письменное обещание вернуть Донбасс и Крым под контроль Киева, если она будет избрана президентом страны.
Обновлено в 07:57
Политика
В Госдуму внесли проект о расширении полномочий Счетной палаты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков внесли в Госдуму проект о расширении полномочий Счетной палаты РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Индийские СМИ сообщили о пытках пленного пилота в Пакистане
Пакистанские власти пытали сбитого над Кашмиром и взятого в плен пилота ВВС Индии Абхинандана Вартхамана, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:59
Экономика
Каждый десятый иностранный болельщик вернулся в Россию после ЧМ-2018
Траты возвратившихся туристов по банковским картам в августе – декабре 2018 г. составили не менее 9,9 млрд руб. 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Что бы попасть на чемпионат без визы, иностранному болельщику необходимо было оформить Fan ID, – удостоверение давало право также пользоваться общественным транспортом и бесплатными поездами.
Обновлено в 06:39
Общество
Умер научный руководитель НИИ имени Семашко Олег Щепин
Научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Семашко Олег Щепин скончался на 87-м году жизни, сообщается на сайте министерства здравоохранения России.
Обновлено в 07:00
Политика
Похищенного в Сирии дагестанского мальчика доставят в Грозный
Обновлено вчера в 13:09
Экономика
Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»
Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Аэропорт в Ницце частично эвакуировали из-за утечки газа
Аэропорт Ниццы был частично эвакуирован после сообщения об утечке газа, сообщает газета Nice Matin.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Омске неисправные качели травмировали шестилетнего ребенка
Следователи СК в Омске организовали проверку информации о травмировании шестилетнего ребенка, которого на уличной игровой площадке придавили неисправные качели, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 06:37
Спорт
Глава СБР опроверг информацию о возможном недопуске биатлонистов на ЧМ
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев опроверг информацию о том, что некоторым членам сборной России грозит недопуск на чемпионат мира в Швеции.
Обновлено в 06:52