Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики России на 2018 год
Газета.Ru
10:03

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП России в 2018 году до с 1,8% до 1,6%. На 2019 и 2020 годы прогноз роста российской экономики остался на прежнем уровне — 1,5% и 1,8% соответственно.
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
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Организация экономического сотрудничества и развития
Международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 году под названием Организация европейского экономического сотрудничества для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла.
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